9 دی صحنه امتحان درسهای عاشورا/ ایرانیان کوفیان زمان نشدند

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حماسه 9 دی اظهار داشت: بعضی اتفاقات نقطه عطف در تاریخ هستند مثل واقعه عاشورا که نقطه عطفی در تاریخ اسلام بود.

وی افزود: عاشورای حسینی درس های زیادی برای جهانیان داشت، عاشورا صحنه ایثار و شهادت برای ماندگاری اصل دین بود و یاران امام حسین(ع) نشان دادند که در عرصه تاریخ نقطه مقابل بی وفایی کوفیان در دفاع از رهبرشان بودند.

وی تصریح کرد: در صحنه عاشورا یاران واقعی امام حسین(ع) نشان دادند که اگر قرار به شهادت است اول باید همه یاران فدایی رهبر شوند.

حجت الاسلام بنی احمدی گفت: 9 دی مردم ایران نشان دادند که بهترین شکل درس های عاشورا برایشان معنا شده و با حضور گسترده خود ثابت کردند که همچون یاران امام حسین فدایی حسین زمان خویش هستند.

وی اظهار داشت: حضور گسترده مردم در روز 9 دی آن را نقطه عطف دیگری در تاریخ اسلام کرده و مردم نشان دادند که ایرانیان کوفیان زمان نبوده و هرگز از خط ولایت خارج نمی شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه البرز تاکید کرد: شکوه این روز و تجلی حضور مردم در دفاع از رهبر باید نسل به نسل منتقل و به عنوان حماسه ای ارزشمند در تاریخ ایران ثبت شود.

