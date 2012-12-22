۲ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۵۴

بنی احمدی در گفتگو با مهر:

9 دی صحنه امتحان درسهای عاشورا/ ایرانیان کوفیان زمان نشدند

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه البرز گفت: 9 دی صحنه امتحان درس های عاشورا بود و مردم ایران با حضور گسترده خود در دفاع از رهبرشان نشان دادند که درس های عاشورا را به بهترین شکل آموخته اند.

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حماسه 9 دی اظهار داشت: بعضی اتفاقات نقطه عطف  در تاریخ هستند مثل واقعه عاشورا که نقطه عطفی در تاریخ اسلام بود.

وی افزود: عاشورای حسینی درس های زیادی برای جهانیان داشت، عاشورا صحنه ایثار و شهادت برای ماندگاری اصل دین بود و یاران امام حسین(ع) نشان دادند که در عرصه تاریخ نقطه مقابل بی وفایی کوفیان در دفاع از رهبرشان بودند.

وی تصریح کرد: در صحنه عاشورا یاران واقعی امام حسین(ع) نشان دادند که اگر قرار به شهادت است اول باید همه یاران فدایی رهبر شوند.

حجت الاسلام بنی احمدی گفت: 9 دی مردم ایران نشان دادند که بهترین شکل درس های عاشورا برایشان معنا شده و با حضور گسترده خود ثابت کردند که همچون یاران امام حسین فدایی حسین زمان خویش هستند.

وی اظهار داشت: حضور گسترده مردم در روز 9 دی آن را نقطه عطف دیگری در تاریخ اسلام کرده و مردم نشان دادند که ایرانیان کوفیان زمان نبوده و هرگز از خط ولایت خارج نمی شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه البرز تاکید کرد: شکوه این روز و تجلی حضور مردم در دفاع از رهبر باید نسل به نسل منتقل و به عنوان حماسه ای ارزشمند در تاریخ ایران ثبت شود.
 

