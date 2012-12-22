روی یک غافلگیری گل خوردیم/ "گهر" چند بازیکن مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن دقایقی پس از پایان بازی گهر دورود و استقلال تهران با تقدیر از هواداران تیم گهر دورود اظهار داشت: متاسفانه ما در این بازی چند مصدوم داشتیم و نتوانستیم با تمام توان خود وارد میدان شویم.

وی با بیان اینکه تیم گهر در نیمه نخست این دیدار بازی خوبی از خود ارائه کرد، افزود: اما در نیمه دوم تیم استقلال بهتر بازی کرد و روی یک غافلگیری موفق به وارد کردن تک گل خود به دروازه تیم گهر شد.

سرمربی تیم گهر دورود از این دیدار به عنوان رویارویی دارا و ندار یاد کرد و بیان داشت: تیم استقلال بضاعت بیشتری نسبت به ما داشت و طبیعی بود که بهتر بازی کند.

مایلی کهن همچنین با تقدیر از همراهی تماشاگران دورودی در این بازی و تدابیر اندیشیده شده توسط مسئولان بیان داشت: تماشاگران با نظم بسیار خوبی در همه دقایق بازی همراه و یار و یاور تیم بودند که جای تشکر دارد.

وی همچنین با اشاره به بازیهای تیم گهر در نیم فصل دوم لیگ برتر یادآور شد: امیدواریم سازمان لیگ در بازیهای پیش رو برای میزبانی تیم گهر در این ورزشگاه مساعدت لازم را به عمل آورد.

سرمربی تیم گهر دورود با بیان اینکه ورزشگاه دورود با میزبانی شایسته تیم استقلال نشان داد که می تواند میزبان دیگر بازیها نیز باشد، ابراز امیدواری کرد که این امر در بازیهای لیگ برتر نیز محقق شود.