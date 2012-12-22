بخش خصوصی در صف مقدم جبهه جنگ اقتصادی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طوسی در دیدار با حجت الاسلام محسن کازرونی امام جمعه کرج، گفت: با توجه به شرایط به وجود آمده ناشی از تحریم ها و مشکلات اقتصادی که فعالان اقتصادی با آنها مواجه هستند، بخش خصوصی 30 سال است که تحریم ها را تجربه کرده، اما شدت تحریم ها جنگ تمام عیاری را به وجود آورده و بخش خصوصی در صف مقدم جبهه قرار دارد.



وی خواستار به وجود آمدن درک متقابل از شرایط بین مسئولان شد و اظهار داشت: این یک جنگ آرام است، اما در واقعیت فشارها زیاد است و در چند ماه آینده ممکن است مسایل مخاطره آمیزی از لحاظ تولید، صنعت، اشتغال و تورم به وجود آورد.



ضرورت حمایت از بخش خصوصی در مقابل تحریم ها



وی با اشاره به وضعیتی که موجب ایجاد شرایط فرست ماژور می شود، توضیح داد: در این شرایط تکالیف دو طرف یا تعلیق می شود و یا فرصتی به آنها داده می شود تا به شرایط عادی برگردند، اما در حال حاضر لحاظ نمی شود، قرار دادهایی بین دولت و بانک ها با بخش خصوصی وجود دارد که در مشارکت بین بانک ها با بخش خصوصی، بانک ها در حاشیه امن قرار گرفته اند و علاوه بر دریافت سود حاصل از مشارکت و خسارت دیرکرد، از حمایت قانونی برخوردار هستند.



وی با اشاره به مشکلاتی که برای برخی واحدهای تولیدی در رابطه با بانک ها به وجود آمده است، تاکید کرد: در این شرایط باید فرصتی به واحدهای تولیدی بخش خصوصی داده شود تا در مقابل تحریم ها مقاومت کنند و چرخ اقتصادی به گردش درآید.



رئیس اتاق البرز ضمن برشمردن برخی مشکلاتی که صنایع با آنها مواجه هستند، درک شرایط آنها و کم کردن فشار سازمان های دولتی بر روی آنها و تعلیق پیگیری های قضایی را ضروری دانست.



تشکیل جلسات شورای حل اختلاف با حضور نماینده اتاق



رئیس اتاق البرز همچنین با اشاره به تشکیل شورای حل اختلاف یادآور شد: در این شورا نماینده قانونی از سوی اتاق حضور دارد و تلاش کردیم تا مسوولان دولتی را متقاعد کنیم تا جلسات شورا به طور منظم تشکیل شوند.



وی ادامه داد: بخش خصوصی مطالبات سنگینی از بخش دولتی و تعاون دارد که پرداخت نمی شود و هیچ گونه خسارت و فشاری برای گرفتن این مطالبات نیست، ولی بانک ها حتی به صورت روزشمار دیرکردها و معوقات بانکی را محاسبه می کنند.



تشکیل اولین اتحادیه مستقل استانی در اتاق البرز



طوسی با یادآوری تشکیل اولین اتحادیه مستقل استانی در اتاق البرز، اذعان کرد: در حال راه اندازی تشکل های دیگری نیز در اتاق هستیم و معتقدیم الان عصر نگاه تشکلی در دنیا است و تشکل ها ابزار توسعه هستند و باید تشکل ها، خود مسایلشان را حل و فصل کنند و راه کار ارایه دهند.



وی درباره فعالیت های تجاری برون مرزی و بین المللی اتاق، به سفر اخیر هیات تجاری اتاق البرز به چین اشاره کرد و گفت: در این سفر مذاکراتی با اتاق پکن و چین انجام دادیم و تفاهم نامه هایی امضا کردیم و در خصوص مبادلات کالاها و نقل و انتقالات پولی گزارشی تهیه و به اتاق ایران ارسال کردیم تا مسایل هموار و موازنه تجاری کشورمان با چین متعادل تر شود.



وی در ادامه به تبادل هیات تجاری با کردستان عراق اشاه کرد و از اعزام هیات تجاری به تاجیکستان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: فعالیت های برون مرزی اتاق در حد امکانات در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم به صنعت و تولید استان خدمت کنیم.



برنامه ریزی و تعامل بخش دولتی و خصوصی برای مواجهه با تحریم ها



حجت الاسلام کازرونی" نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان کرج در خصوص تحریم های اقتصادی غرب علیه کشورمان گفت: بخش دولتی و خصوصی برای مواجهه با تحریم ها باید برنامه ریزی و تعامل همه جانبه داشته باشند.



وی تاکید کرد: اغلب فعالان بخش های تولیدی و اقتصادی نسبت به این واقعیت متفق القول هستند که چنانچه در دایره حقوقی، قانونی و اداری کشور، راهکار مناسبی برای مساعدت و همکاری با بخش خصوصی اندیشیده شود، بدون هیچگونه تردیدی قادر به مهار نوسانات برخاسته از تحریم های غرب برعلیه کشورمان خواهند بود.



مهمترین چالش پیش روی نظام در آستانه دهه چهارم انقلاب، ریشه در مسائل اقتصادی دارد



امام جمعه کرج تصریح کرد: طی دهه گذشته مهمترین دغدغه نظام و رهبری در مباحث کلان و ساختار کشور، به گونه ای مداوم ریشه در توجه به اقتصاد داشته است؛ با نگاهی به نحوه نامگذاری سال های تقویمی دهه گذشته از سوی مقام معظم رهبری و بررسی موشکافانه آنها درخواهیم یافت که از دیدگاه ایشان، مهمترین چالش پیش روی نظام در آستانه دهه چهارم انقلاب، ریشه در مسائل اقتصادی دارد و براساس رهنمودهای رهبری، در صورت ساماندهی اصولی بخش های اقتصادی و تولیدی، کشور در مسیر پیشرفت و ترقی گسترده و پایدار قرار خواهد گرفت.



همچنین به اعتقاد وی اتاق بازرگانی البرز باید ضمن توجه جدی به فرمایشات رهبری، در جهت افزایش ارتباط میان دولت، بخش خصوصی و عموم شهروندان گام بردارد.



حمایت از تولید داخل به معنای شایسته سالاری است



رحیم بنا مولایی عضو هیئت رئیسه اتاق البرز نیز جامعه را دارای قابلیت تولیدی مناسبی توصیف کرد و گفت: باید مبادی ورودی را کنترل کنیم تا اجناس نامرغوب وارد جامعه نشوند و با تولید داخل رقابت نکنند.



وی حمایت از تولید داخل را به معنای شایسته سالاری دانست و گفت: هنر مدیریت یک کشور در این است که سرمایه های مردم را در داخل کشور به بهره برداری برساند.



بنا مولایی داشتن الگوی مصرف مناسب، تعریف بهره وری، تعدیل روابط دیپلماتیک و جلوگیری از رشوه خواری را باعث کمک به رشد و تقویت اقتصاد کشور عنوان کرد.



همیشه روزنه هایی برای فعالیت های برون مرزی وجود دارد



محمدباقر رضوی دیگر عضو هیئت رئیسه اتاق البرز علاوه بر تحریم ها، موانع و فشارهای داخلی را موجب ایجاد محدودیت و آسیب رساندن به فعالیت های بخش خصوصی برشمرد و یادآور شد: ائمه جمعه نقش کلیدی در جامعه دارند و با آگاهی دادن به مسوولان می توانند جلوی بسیاری از مشکلات را بگیرند.



بنا به گفته وی در حال حاضر همه کشورهای دنیا تولیدکننده و صادرکننده هستند و همیشه روزنه هایی برای فعالیت های برون مرزی وجود دارد، اما بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی در داخل کشور است.