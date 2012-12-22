روشنگری در بحث اقتصاد مقاومتی باید در حلقه های صالحین پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود قنبری اظهار داشت: بسیجی باید آگاه به مشکلات روز بوده و کارآمد باشد تا بتواند دردهای جامعه را بشناسد و برای آن چاره‌جویی کند.

فرمانده سپاه ناحیه سرپل ذهاب افزود: یکی از ثمرات بسیج، تشکیل قوی‌ترین پشتوانه مردمی از نظام و حکومت در جهان است که بر همین اساس، باید بسیج و عوامل آن را تقویت کرد تا بتوانند مأموریت‌های خود را به خوبی انجام دهند و کارآمد باشند.

وی با اشاره به فرمایشات امام خامنه‌ای، یکی از مأموریت‌های بسیج را پرداختن به نهضت روشنگری در امر اقتصاد مقاومتی بیان کرد.

قنبری افزود: یک روز بسیجی لباس جنگ به تن می‏‌کرد و به جبهه میرفت و یک روز هم به مقابله با تهاجم فرهنگی می‌‏پرداخت، اما امروز باید در جنگ اقتصادی حاضر باشد.

فرمانده سپاه ناحیه سرپل ذهاب اضافه کرد: نبرد امروز با ظلم، در حقیقت نبرد اقتصادی است، بنابراین بسیجی باید در صحنه اقتصاد مقاومتی تلاش کند و در این راه پیش‏رو باشد.

قنبری ادامه داد: باید در زمینه نهضت روشنگری اقتصاد مقاومتی آگاه باشیم و این رسالت بزرگ را در حلقه صالحین پیگیری کنیم.

فرمانده سپاه ناحیه سرپل ذهاب تاکید کرد: در شرایط فعلی که دشمن همه تلاش خود را صرف آسیب ‌زدن به انقلاب اسلامی از طریق جنگ اقتصادی کرده است، باید مردم قناعت داشته باشند و از مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی دوری کنند و وظیفه بسیج این است که مردم را متوجه این امر سازد.

قنبری تصریح کرد: باید بتوانیم در هر مسئولیتی که هستیم، اقتصاد خرد را احیا کنیم و نگهبان خوبی برای انقلاب و نظام باشیم و با برنامه‏‌ریزی منسجم برای بسیج، از وقت و توان و فرصت‌ها نهایت استفاده را ببریم.

شکری: تبلیغ چهره به چهره موثرترین روش تبلیغ است



مسئول عقیدتی سیاسی سپاه ناحیه سرپلذهاب با اشاره به اینکه تبلیغ چهره به چهره، مؤثرترین و مدرن‌ترین روش تبلیغ است، از بانوان مبلغه بسیجی خواست که برای تبیین فلسفه قیام عاشورا و جلوگیری از ورود بدعت‌ها تمام تلاش خود را به کار گیرند.

سرهنگ فریدون شکری در جمع خواهران بسیجی ناحیه سرپلذهاب اظهار داشت: اعتقاد به فلسفه ماه محرم و صفر بود که انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی رساند و امروز نیز همین اعتقاد نقطه عطف بیداری مسلمانان آزاده جهان در برابر ظلم و ستم دشمنان خدا است.

مسئول عقیدتی سیاسی سپاه ناحیه سرپلذهاب با اشاره به اینکه برای رسیدن به کمال، سعادت عزت و شرف در زندگی، الگو قرار دادن امام حسین(ع) و ائمه اطهار(ع) لازم است، تصریح کرد: حفظ دین اسلام با صبر، شکیبایی و استقامت امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) حاصل شد.

وی با تاکید بر اینکه نباید با رفتارهای غلط، خرافه پرستی و بدعت‌های نادرست موجب انحراف این حرکت تاریخ ساز شد، ادامه داد: با حفظ و پاسداری از ارزش‌های اسلامی و دینی و حرکت در مسیر ائمه اطهار(ع) می‌توانیم راه امام حسین(ع) که مبارزه علیه ظلم و ستم و ایستادگی در مقابل زورگویان است را ادامه دهیم.

شکری با اشاره به اینکه تبلیغ چهره به چهره، مؤثرترین و مدرن‌ترین روش تبلیغ است، از بانوان مبلغه بسیجی خواست که برای معرفی و تبیین فلسفه قیام عاشورا و جلوگیری از ورود مسائل خرافی و بدعت‌ها در آیین‌های عزاداری ویژه بانوان تمام تلاش خود را به کار گیرند.

وی گفت: مبلغان در تبیین دین اسلام و هدایت نسل جوان به سوی ارزش‌های دینی نقش موثری دارند و علاوه بر پرداختن به مسائل خرافی و بدعت‌ها در آیین‌های عزاداری باید به مسائل و شاخص‌های فرهنگی نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.

صفدری: انسان خواهان تعالی باید صله رحم را فراموش نکند

امام جمعه سرپلذهاب گفت: اگر انسان می خواهد مسیر رشد و تعالی را بگذراند باید صله رحم و به‌ویژه مسأله نیکی و پدر و مادر را فراموش نکند.

حجت الاسلام مجید صفدری اظهار داشت: خودم و شما نمازگزاران را به تقوای الهی دعوت و سفارش می کنم.

امام جمعه سرپلذهاب افزود: امام علی (ع) می فرماید "تقوا حق الهی است" اگر خواهان تقوا هستید سراغ کسی جزء خداوند نروید؛ تقوا وسیله ای است که شما را به تقرب الهی می‌رساند.

صفدری گفت: یکی از تاکیدات خداوند و دین مبین اسلام نسبت به مسلمانان صله رحم است.

خطیب جمعه شهرستان سرپلذهاب در ادامه تاکید کرد: اگر انسان می خواهد مسیر رشد و تعالی را بگذراند باید صله رحم و به‌ویژه مسأله نیکی و پدر و مادر را فراموش نکند.

وی در ادامه افزود: نیکی به پدر و مادر فقط نیکی خالی نیست بلکه تمام علما و بزرگان شیعه آن را امری واجب دانسته اند و انجام ندادن این امر را گناه و ترک واجب الهی و همچنین قطع ارتباط با خویشاوندان را نیز خلاف دستور خداوند می دانند.

صفدری تاکید کرد: در سه جای قرآن آمده است که کسانی که نیکی به پدر و مادر را فراموش کرده اند را لعن و نفرین می کنند و خداوند می فرماید "برترین انسان‌ها کسانی هستند که قطع صلح رحم نکنند و با خویشاوندانشان در ارتباط باشند.

وی به هفتم دی‌ماه سال‌روز تاسیس نهضت سواد آموزی اشاره کرد و گفت: در سال 58 و در اولین ماه‌های پیروزی انقلاب اسلامی، امام (ره) دستور تشکیل نهضت سواد آموزی را صادر کردند.

امام جمعه سرپلذهاب ادامه داد: هنوز بی سوادی وجود دارد که باید با تلاش آموزش و پرورش این مقدارنیز از بین برود و جشن پایان بی‌سوادی در کشور برگزار شود.

قاضی پور: حضور در جبهه های جنگ نرم از وظایف بسیجیان است

مسئول تربیت و آموزش سپاه سرپلذهاب گفت: از وظایف بسیجیان، حضور در جبهه‌های جنگ نرم علیه دشمن است تا این توطئه دشمن با هوشیاری خنثی شود.

حجت‌الاسلام شهرام قاضی پور درسرکشی از حلقه صالحین حوزه شهری امام رضا (ع) ناحیه سرپلذهاب اظهار داشت: ارتباط مستمر سرگروه‌ها و مربیان در تربیت و آموزش صحیح افراد در حلقه‌های صالحین مؤثر است چرا که هماهنگی، اصلی اساسی در کار تربیتی است.

مسئول تربیت و آموزش بسیج سپاه ناحیه سرپلذهاب افزود: امروز وظیفه بسیجیان، حضور در حلقه‌های صالحین برای تربیت بهتر دینی و اخلاقی است.

وی تصریح کرد: وظیفه دیگر بسیجیان، حضور در جبهه‌های جنگ نرم علیه دشمن است تا این توطئه دشمن با هوشیاری خنثی شود.

قاضی پور افزود: با بررسی حوادث اخیر تیراندازی در مدارس آمریکا متوجه می‌شویم که دوری از دین و معنویت تبعات مختلفی را برای افراد و زندگی‏شان در پی دارد و این حوادث قطعاً ناشی از خلأ معنویت است.

وی تاکید کرد: بعد از واقعه کربلا، باید نسبت به تبیین صحیح این واقعه عظیم و حفظ شعائر اسلامی توجه بیشتری داشته باشیم.

مسئول تربیت و آموزش بسیج سپاه ناحیه سرپلذهاب خاظر نشان کرد: باید جوانان به‌ویژه دانش‌آموزان را به سمت حفظ و ترویج شعائر اسلامی و مناسبت‌‏های مذهبی هدایت کنیم تا آنها هم با مسیر درست آشنا شوند.

وی در پایان گفت: حفظ شعائر اسلامی توسط دانش‌آموزان، دشمنان را از نفوذ بین ما و جوانانمان ناامید می‌کند و باعث می‌شود تا آنها از مواضع پوچ خود عقب‌نشینی کنند.