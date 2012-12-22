مدیران برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانبخشی ظهر شنبه در نشست انجمن خیران کتابخانه ساز در شهرستان قدس اظهار داشت: در حال حاضر شش کتابخانه عمومی در نقاط مختلف شهرستان قدس وجود دارد که در مجموع هشت هزار نفر از شهروندان در این کتابخانه ها عضو هستند که اکثریت آنها را جوانان تشکیل می دهند.

وی افزود: در این شش کتابخانه بیش از 82 هزار نسخه کتاب با عناوین و موضوعات مختلف وجود دارد.

این مسئول در ادامه با اشاره بر لزوم شناسایی نیازها و مشکلات در حوزه کتاب و کتاب خوانی عنوان کرد: باید با همکاری مسئولان استانی و شهری، این مشکلات در حوزه فرهنگی شناسایی و بررسی شود.

مدیران برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی اهتمام داشته باشند

جهانبخشی خواستار اهتمام ویژه مسئولان برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان شد و گفت: تحقق این مهم نیازمند برنامه ریزی منسجم و مدون است.

فرماندار شهرستان قدس یادآور شد: باید با کمک خیران تعداد کتابخانه های عمومی شهرستان قدس افزایش یابد و به حد ایده آل رسد تا بتوان نیازهای جوانان در این بخش را برطرف کرد.

والدین شوق مطالعه را در فرزندان خود تقویت کنند

وی افزود: احداث کتابخانه های عمومی مجهز، غنی کردن کتابخانه‌های مدارس، تشویق دانش آموزان به مطالعه توسط معلمان و کارکنان مدارس، برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب در کلاس‌های درس، معرفی کتاب‌های مناسب در تابلو اعلانات و مراسم صبحگاه مدارس، اهدای کتاب به دانش آموزان به عنوان جایزه، دعوت از نویسندگان و اهل قلم جهت ایراد سخنرانی در مدارس، اجرای مسابقات کتابخوانی به مناسبت‌های مختلف از جمله راهکارهای مناسب بمنظور بهبود وضعیت موجود مطالعه در نظام آموزشی و گسترش فرهنگ کتابخوانی بشمار می رود.

این مسئول اضافه کرد: اولین نهادی که کودک در آن با کتاب و کتابخوانی انس می‌ گیرد، خانواده است و والدین باید شوق مطالعه را در فرزندان خود تقویت کنند، همچنین در منازل باید محلی اختصاصی برای کتابخانه در نظر گرفته شود، به همین دلایل باید علل عدم تمایل مردم را در خانواده ها و دوران کودکی افراد جستجو کرد.

جهانبخشی اظهار داشت: اگر والدین و افراد بزرگتر خانواده به مطالعه علاقمند باشند، فرزندان آنها نیز که همواره از اثرات طبیعی روابط عمیق عاطفی حاکم در خانواده های ایرانی برخوردار هستند، بیشتر و بهتر با کتاب آشنا شده و به مطالعه و کتابخوانی عادت می کنند.