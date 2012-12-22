توقیف 62 دستگاه وسیله نقلیه درشهرستان ماسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار رحیم مهدی زاده افزود: با اجرای این طرح پنج واحد صنفی پلمپ شد. وی ضمن اشاره به توقیف 62 دستگاه وسیله نقلیه متخلف شامل 23 دستگاه خودرو و 39 دستگاه موتور سیکلت، از 142 مورد اعمال قانون وسایل نقلیه متخلف از قبیل عبور از محل ممنوع، حرکت خلاف جهت، عدم استفاده از کلاه و کمربند ایمنی و پارک در محل ممنوعه طی 48 ساعت اجرای این طرح خبر داد.

فرمانده انتظامی ماسال ادامه داد: پلیس شهرستان ماسال در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با بکارگیری تمامی نیروهای جمعی با برهم زنندگان نظم عمومی برخورد خواهد کرد.

آزمون استخدامی دوره مقطع درجه داری نیروی انتظامی در گیلان

آزمون استخدامی چهارمین دوره مقطع درجه داری نیروی انتظامی با حضور جانشین فرماندهی انتظامی استان در محل سالن اجتماعات پلیس راهور این استان برگزار شده و در این آزمون 194 داوطلب استخدام باهم به رقابت پرداختند.

پذیرفته شدگان در این آزمون بعد از طی مراحل استخدامی و کسب امتیاز لازم به استخدام نیروی انتظامی درخواهند آمد. پذیرفته شدگان پس از طی مراحل گزینش به مراکز آموزش ناجا اعزام خواهند شد.

دستبند پلیس لاهیجان بردست سارق یک میلیارد ریالی

فرمانده انتظامی لاهیجان گفت: با چند مورد سرقت منازل، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ علی اکبر صمیمی افزود: با توجه به اینکه سارق از طریق شاه کلید وارد منزل خالی از سکنه می شد، کار ماموران را بسیار پیچیده و کارآگاهان با استفاده از تجارب ارزنده سرانجام موفق شدند سارق را مورد شناسایی قرار دهند.

وی بیان داشت: این سارق سابقه دار حرفه ای به نام (م ‌- م) که اهل لاهیجان و ساکن لنگرود بوده سرانجام با نیابت قضایی دریک اقدام غافلگیرانه در داخل منزلش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی لاهیجان با بیان اینکه سارق دستگیر شده به 14 مورد سرقت منزل اعتراف و تعداد زیادی از اموال مسروقه از وی کشف و ضبط شد، ارزش تقریبی اموال مسروقه را یک میلیارد ریال برآورد کرد.

وی در ادامه با اعلام اینکه دو مالخر نیز دستگیر شدند، یادآورشد: متهمان با تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شدند.

راهوران محله کلید ایمنی جاده های روستایی

فرمانده پلیس راه فرماندهی انتظامی گیلان گفت: طرح راهوران محله که مشارکت دهیاران در امر ترافیک جاده های روستایی را باعث شده است از اقدامات برجسته و مردم نهاد ترافیک کشور محسوب می شود.

سرهنگ مجید جمشاد افزود: با توجه به آمار موجود 60 درصد تصادفات و تلفات جاده ای در جاده های فرعی و روستایی استان رخ می دهد.

وی با بیان اینکه طرح راهوران محله با مشارکت دهیاران روستاها از سه سال پیش اجرا و نتایج خوبی نیز در این مدت حاصل شده است، اظهارداشت: هرچند تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد ولی بدون مشارکت افراد صاحب نفوذ در روستاها امکان کنترل و آموزش مسایل ترافیک در تمامی روستاهای دوردست برای مسئولان امر حاصل نمی شود.

فرمانده پلیس راه فرماندهی انتظامی گیلان همچنین بر اهمیت و لزوم آموزش راهوران محله تاکید کرد و گفت: راهوران محله باید از هر فرصتی برای آموزش و امر به معروف و نهی از منکر در امور ترافیک بپردازند و مردم فهیم و زحمت کش روستاها را با قوانین استفاده از ماشین آلات کشاورزی که وارد حریم جاده ها می شوند آگاه و چگونگی استفاده صحیح از موتورسیکلت را برای آنان تشریح کنند.

دستگیری باند سارقان احشام در شهرستان تالش

فرمانده انتظامی تالش گفت: به دنبال افزایش وقوع سرقت احشام در این شهرستان، موضوع به طور ویژه در دستورکار کارآگاهان آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ حسین نیک فردافزود: پیگیری مستمر کارآگاهان آگاهی موجب شناسایی دو متهم به سرقت به نامهای اویس و قادر شده و در نتیجه با هماهنگی مقام قضایی طی عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: کارآگاهان در سیر تحقیقات خود از این دو متهم موفق به شناسایی 15 نفر از همدستانشان به نام های رامین، رجب، سلیمان، مجید، علی، بلوط، بهرام، سیروس، کیهان، کابوت، جلال، محمد، حمید، رضا و یوسف شده و طی عملیاتی همه این متهمان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی تالش گفت:این متهمان در تحقیقات پلیسی به سرقت بیش از 150 راس انواع حشم اعتراف و اظهار داشتند رها و سرگردان بودن احشام در کوچه، خیابان و جنگل زمینه تسهیل در انجام سرقت را برای آنان مهیا کرده است.

وی با بیان اینکه سارقان با تنظیم فروشنامه جعلی احشام را در کشتارگاه ها یا به اشخاص می فروختند از مردم این شهرستان خواست، در هنگام خرید احشام دقت لازم را کرده و در صورت شناسایی اشخاص مشکوک مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهند.

تمامی متهمان با قرار بازداشت موقت راهی زندان شده و پرونده همچنان در شهرستان تالش مفتوح هستند.

دستگیری سارقان مسلحانه نافرجام بازار زرگران رشت در کمتر از یک هفته

فرمانده انتظامی گیلان از دستگیری سارقان مسلح نافرجام بازار زرگران رشت خبر داد. سردار ابراهیم قائد رحمتی گفت: با سرقت مسلحانه نافرجام بازار زرگران شهر رشت بلافاصله ماموران انتظامی در صحنه حاضر و با جمع آوری پوکه فشنگ ها و اثر برداری از صحنه، دستگیری سارق یا سارقان نافرجام را در دستور کار خود قرار دادند.

وی بیان داشت: پیگیری و رصد کردن مجرمان حرفه ای در کمتر از یک هفته منجر به شناسایی یکی از عوامل واقعه شده و طی عملیاتی وی در مخفیگاهش دستگیر می شود.

فرمانده انتظامی استان گیلان گفت: با دستگیری این شخص، دیگر عوامل ذیمدخل که چهار نفر بودند نیز شناسایی و دستگیر شدند.

وی از تعامل مردمی و نقش دستگاه های امنیتی با نیروی انتظامی در دستگیری این متهمان قدردانی و افزود: متهمان با قرار بازداشت موقت برای تکمیل اطلاعات و کشف سلاح و همچنین کشف دیگر جرائم ارتکابی در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند.

فرمانده انتظامی گیلان در ادامه از همکاری دستگاه قضایی نیز قدردانی و اظهار امیدواری کرد که با احکام صادره ازسوی دستگاه قضایی، درس عبرتی برای سایر مجرمان در جامعه باشد.