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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۲۵

حجت الاسلام تاجی:

تلاش ها برای ریشه کن کردن بی سوادی در کشور ناکافی بوده است

تلاش ها برای ریشه کن کردن بی سوادی در کشور ناکافی بوده است

چناران - خبرگزاری مهر: امام جمعه چناران با اشاره به روز سواد آموزی گفت: متاسفانه با تمام تلاشهایی که برای ریشه کن کردن بی سوادی در کشور انجام شده است اما همچنان این اقدامات نا کافی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی اظهارکرد: ایران هنوز شاخصه های لازم باسوادی را در دنیا به دست نیاورده و این موضوع در مجامع علمی و بین المللی همیشه به رخ ایران کشیده می شود.

وی از تمامی کسانی که زیر 50 سال بوده و بیسواد هستند، خواست خودشان را به مراکز سواد آموزی معرفی و از نعمت خواندن و نوشتن برخوردار شوند.
 
وی با اشاره به اوضاع کشور سوریه و حمایت بی چون و چرای آمریکا و غرب از جنایتهای تروریستها و سکوت مجامع بین المللی در قبال این جنایات گفت: دولت و مردم سوریه تاوان حمایت از مقاومت و همراهی نکردن با سیاستهای سازشکارانه غرب در منطقه را می پردازند.
 
وی در ادامه با اشاره به تاریخ 70 ساله ی پیدایش اسرائیل غاصب و حامیان این رژیم در منطقه گفت: نزدیک به 30 سال رژیم پهلوی ایران حامی و تکیه گاه این رژیم غاصب و نامشروع بود و بعد از پیروزی انقلاب، بیش از 30 سال رژیم مصر این مأموریت را برعهده داشت و بعد از موج بیداری اسلامی و تثبیت قدرت مقاومت در جنوب لبنان و غزّه، اکنون ترکیه نقش حامی و پشتیبان را برای رژیم صهیونیستی بازی می کند.
 
امام جمعه چناران با اشاره به سالروز ولادت امام موسی بن جعفر (ع) و تبریک این میلاد مسعود گفت: امامان معصوم (ع) در طول زندگی پربار خویش برای احقاق حق و رهبری امت از هیچ کوششی فروگذار نکردند.
 
حجت الاسلام تاجی گفت: در این راستا همه مشکلات و گرفتاریها را امام به جان خرید و تحمل کرده اند به همین جهت آنها به عنوان الگوی صبر و پایداری در راه حق مطرح شده و سرمشق رهروان راه فضیلت گشته اند.
 
وی افزود: پیشوای هفتم شیعیان هم مانند دیگر امامان معصوم(ع) برای احیای فرهنگ اسلام و گسترش ارزشهای الهی در طول امامت 35 ساله خویش تمام مشکلات و سختی ها را به جان خرید و به فرهنگ صبر و مقاومت در راه اسلام معنای حقیقی بخشید.
 
 
کد مطلب 1772672

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