تلاش ها برای ریشه کن کردن بی سوادی در کشور ناکافی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی اظهارکرد: ایران هنوز شاخصه های لازم باسوادی را در دنیا به دست نیاورده و این موضوع در مجامع علمی و بین المللی همیشه به رخ ایران کشیده می شود.

وی از تمامی کسانی که زیر 50 سال بوده و بیسواد هستند، خواست خودشان را به مراکز سواد آموزی معرفی و از نعمت خواندن و نوشتن برخوردار شوند.

وی با اشاره به اوضاع کشور سوریه و حمایت بی چون و چرای آمریکا و غرب از جنایتهای تروریستها و سکوت مجامع بین المللی در قبال این جنایات گفت: دولت و مردم سوریه تاوان حمایت از مقاومت و همراهی نکردن با سیاستهای سازشکارانه غرب در منطقه را می پردازند.

وی در ادامه با اشاره به تاریخ 70 ساله ی پیدایش اسرائیل غاصب و حامیان این رژیم در منطقه گفت: نزدیک به 30 سال رژیم پهلوی ایران حامی و تکیه گاه این رژیم غاصب و نامشروع بود و بعد از پیروزی انقلاب، بیش از 30 سال رژیم مصر این مأموریت را برعهده داشت و بعد از موج بیداری اسلامی و تثبیت قدرت مقاومت در جنوب لبنان و غزّه، اکنون ترکیه نقش حامی و پشتیبان را برای رژیم صهیونیستی بازی می کند.

امام جمعه چناران با اشاره به سالروز ولادت امام موسی بن جعفر (ع) و تبریک این میلاد مسعود گفت: امامان معصوم (ع) در طول زندگی پربار خویش برای احقاق حق و رهبری امت از هیچ کوششی فروگذار نکردند.

حجت الاسلام تاجی گفت: در این راستا همه مشکلات و گرفتاریها را امام به جان خرید و تحمل کرده اند به همین جهت آنها به عنوان الگوی صبر و پایداری در راه حق مطرح شده و سرمشق رهروان راه فضیلت گشته اند.

وی افزود: پیشوای هفتم شیعیان هم مانند دیگر امامان معصوم(ع) برای احیای فرهنگ اسلام و گسترش ارزشهای الهی در طول امامت 35 ساله خویش تمام مشکلات و سختی ها را به جان خرید و به فرهنگ صبر و مقاومت در راه اسلام معنای حقیقی بخشید.



