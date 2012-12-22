خانه نخبگان بسیج در حوزه علوم انسانی در یزد راه اندازی می شود

محمد رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وقتی بحث جهاد در هر عرصه ای مطرح شود، وظیفه ملی هر فردی است که از انقلاب اسلامی دفاع کند و در حد توان، وظیفه خود را انجام دهد.

رجبی افزود: اگر نخبگان با دستگاه های علمی، پژوهشی، فناوری و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی ارتباط و همکاری داشته باشند و کارها به صورت گروهی و تیمی انجام گیرد موفق تر خواهیم بود.

وی افزود: سازمان علمی و پژوهشی به عنوان یک پشتیبان و یک حلقه تکمیلی در راستای اقدامات علمی بسیج است تا بتواند خلاءها را پر کند و یک تعامل و هم افزایی در رده های اقشار بسیج ایجاد نماید.

رجبی در مورد حمایت از بسیجیان در عرصه علمی و پژوهشی و ایده های نو گفت: بسیج علمی پژوهشی علاو ه بر حمایت های مالی اقدام به راه اندازی مرکز رشد خلاقیت و نوآوری کرده که با ایجاد آزمایشگاه برق، الکترونیک و کارگاه مکانیک برای حضور بسیجیان و حتی افراد عادی که طرح و ایده ای دارند می توانند از این تجهیزات و امکانات استفاده نمایند.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در تشکیل خانه نخبگان بسیج در علوم انسانی بیان کرد: با حضور صاحب نظران علوم انسانی از حوزه و دانشگاه این مجموعه راه اندازی شده و تا کنون با تشکیل 60 جلسه آن، بسیار تأثیر گذار بوده است.

رجبی در ارتباط با کارشناسی از نظارت و هدایت طرح ها ی نو آورانه افزود: طرح ها در استان توسط کار گروه های تخصصی این سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرد که امسال 19 طرح مورد حمایت قرار گرفته و با ارسال 10 طرح به سازمان مرکزی علمی و پژوهشی کشور آن ها تائید شده اند و همچنین 15 طرح که مبلغ آن ها بالای یک میلیون تومان بوده ارسال شده که در سازمان مرکزی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی در خصوص تجاری سازی طرح ها عنوان کرد: سازمان بسیج علمی و پژوهشی در تهران نمایشگاه نوآوری و اختراعات و ابتکارات راه اندازی نموده و طرح های کاربردی و ملی در آن جا به نمایش گذاشته می شوند تا توسط مؤسسات و شرکت ها در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرند.

وی اشاره کرد: در استان یزد توسط سازمان علمی و پژوهشی و مرکزی طرح افراد به صنعت مورد نظر معرفی می شود و با بررسی های که در صنعت روی طرح صورت می گیرد افراد می توانند قابلیت های طرح خود را افزایش دهد و آن را به مرحله تولید و تجاری سازی برساند.

رجبی در خصوص شناسایی دانشجویان مستعد در قالب طرح آیه های تمدن برای کادر سازی پست های مدیریتی کشور، افزود: توسط سازمان بسیج علمی و پژوهشی دانش آموزان مستعد شناسایی می شوند و در آزمون تعیین سطح شرکت می کنند و در سه سطح علمی رده بندی می شوند و بر این اساس بسته های علمی و فرهنگی برای آنها در نظر گرفته می شود تا به سطح بالاتر علمی ارتقاء پیدا کنند.

رجبی یادآور شد: در سطح استان بحث اقتصاد مقاومتی جدی گرفته شده و عموم بسیجیان در زمینه کشاورزی و به خصوص تجاری سازی اختراعات و خلاقیت های افراد توسط کمیته های مربوطه شناسایی شده و امیدواریم با حمایت و وام های که به آنها اعطا می شود، فعال شوند.