حامد عسگری فر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نتایج داوری شانزدهمین جشنواره قصه گویی اصفهان اظهار داشت: از مجموع 43 نفر شرکت کننده 14 نفر به مرحله منطقه‌ای راه پیدا کردند، که مرحله منطقه ای در بوشهر و در دی ماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: اسماء آقا بیگی، مریم امینی، رویا بهارلو، سمیه پسندی، مهدی رحمانی، الهام رضازاده، نرجس شمس آبادی، ملیحه صفایی، زینت السادات فاطمی، اعظم اسمی، قاسم محمدی و مریم یزدان پناه به عنوان قصه گویان برتر استان معرفی شدند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تصریح کرد: استقبال زیاد نوجوانان از این جشنواره نشان داد که برنامه‌های قصه گویی باید بیشتر برگزار شود، زیرا علاقمندان زیادی دارد.

وی گفت: فهیمه آدم زاده، سمیرا آذری پور و مهدی رحمانی افرادی بودند که در بخش قصه گویی در بخش نوجوان توسط هیئت داوران انتخاب شدند.

عسگری فر تصریح کرد: قصه گویی در مدارس مناطق محروم استان اصفهان از جمله برنامه‌های جنبی این جشنواره بود، که نشان دهنده گستردگی این جشنواره در سطح استان بوده است.

وی گفت: باید از این سرمایه‌های جاودانه در نهادینه ساختن فرهنگ ایرانی استفاده کرد زیرا طبع لطیف ایرانی در طول تاریخ مفاهیم ارزشی و اجتماعی خود را در قالب‌های گوناگون از جمله قصه گویی برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشته است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پایان تاکید کرد: هدف از برگزاری این جشنواره تقویت فعالیت‌های قصه گویی در مراکز فرهنگی هنری کانون و گسترش این فرهنگ در کشور و معرفی قصه گویان برتر ملی و بین المللی است.