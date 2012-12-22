  1. عناوین کل
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۲۱

عسگری فر در گفتگو با مهر:

14 نفر به مرحله منطقه‌ای شانزدهمین جشنواره قصه گویی اصفهان راه یافتند

14 نفر به مرحله منطقه‌ای شانزدهمین جشنواره قصه گویی اصفهان راه یافتند

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان گفت: از میان 43 شرکت کننده 14 نفر به مرحله منطقه‌ای قصه گویی راه یافتند.

حامد عسگری فر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نتایج داوری شانزدهمین جشنواره قصه گویی اصفهان اظهار داشت: از مجموع 43 نفر شرکت کننده 14 نفر  به مرحله منطقه‌ای راه پیدا کردند، که مرحله منطقه ای در بوشهر و در دی ماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: اسماء آقا بیگی، مریم امینی، رویا بهارلو، سمیه پسندی، مهدی رحمانی، الهام رضازاده، نرجس شمس آبادی، ملیحه صفایی، زینت السادات فاطمی، اعظم اسمی، قاسم محمدی و مریم یزدان پناه به عنوان قصه گویان برتر استان معرفی شدند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تصریح کرد: استقبال زیاد نوجوانان از این جشنواره نشان داد که برنامه‌های قصه گویی باید بیشتر برگزار شود، زیرا علاقمندان زیادی دارد.

وی گفت: فهیمه آدم زاده، سمیرا آذری پور و مهدی رحمانی افرادی بودند که در بخش قصه گویی در بخش نوجوان توسط هیئت داوران انتخاب شدند.

عسگری فر تصریح کرد: قصه گویی در مدارس مناطق محروم استان اصفهان از جمله برنامه‌های جنبی این جشنواره بود، که نشان دهنده گستردگی این جشنواره در سطح استان بوده است.

وی گفت: باید از این سرمایه‌های جاودانه در نهادینه ساختن فرهنگ ایرانی استفاده کرد زیرا طبع لطیف ایرانی در طول تاریخ مفاهیم ارزشی و اجتماعی خود را در قالب‌های گوناگون از جمله قصه گویی برای نسل‌های آینده به یادگار  گذاشته است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پایان تاکید کرد: هدف از برگزاری این جشنواره تقویت فعالیت‌های قصه گویی در مراکز فرهنگی هنری کانون و گسترش این فرهنگ در کشور و معرفی قصه گویان برتر ملی و بین المللی است.

کد مطلب 1772684

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها