برترین های جشنواره سطرهای ناتمام معرفی شدند

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی علی آبادکتول در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این جشنواره در بخش داستان کوتاه نوجوانان، زهرا بای و هانیه محمدی و نیما اسلامی اول تا سوم شدند.

علیرضا ابراهیمی افزود: همچنین در رده سنی جوانان، سجاد عبدی زاده، سیده مریم مهربانجو و مهدی خواجوی و در رده سنی بزرگسالان، حسین محمدی، فرحناز فرجیان و اسفندیار قرنجیک از گنبد برتر شدند.

وی اظهار داشت: در بخش داستانک نیز مهسا نیک بخت، محمدرضا رجبلو و علیرضا شکری در رده سنی نوجوانان اول تا سوم شدند.

وی بیان داشت: این جشنواره برای ایجاد زمینه ای برای شناخت و شناساندن استعدادهای هنری ناب و پاک در شهرستان برگزار شد.

ابراهیمی گفت: این جشنواره در سه گروه سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد و موضوعاتی از قبیل مقاومت و بیداری اسلامی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، آرمانها، ارزش ها و هویت اسلامی و ایرانی و دستاوردهای انقلاب اسلامی برگزار شد.