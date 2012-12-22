رضا آیت الله زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم های فوتبال گهر و استقلال از مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه مسئولان استقلال متوجه شدند که با جوسازی کاری از پیش نمی رود. آیا بهتر نبود آقایان از همان اول جو را ملتهب نمی کردند؟

وی در همین خصوص افزود: حالا به حرف من رسیدید که با وجود این همه هواداران دو تیم در درون و بیرون ورزشگاه خون از دماغ کسی نیامد؟ حتی به گفته مسئولان باشگاه استقلال کوچکترین توهینی از سوی هواداران تیم ما به عوامل و بازیکنان این تیم نشد و هواداران ما فقط به تشویق تیم خود پرداختند.

مدیرعامل باشگاه گهر با اعلام اینکه داوری بازی مشکلی نداشت، تاکید کرد: خوشبختانه بازی زیبا و تماشاگر پسندی را از سوی بازیکنان هر دو تیم شاهد بودیم و با اینکه حذف شدیم اما از عملکرد بازیکنان خود راضی هستیم.

وی با بیان اینکه نمایندگان سازمان لیگ از میزبانی ما رضات کامل داشتند، گفت: امیدوارم در رقابت های نیم فصل دوم نیز در زمین خود میزبان باشیم چون در غیر این صورت در حق ما و مردم دورود ظلم می شود.

آیت الله زاده در خصوص وضعیت مالکیت این باشگاه پس از کناره گیری هدایتی گفتک طبق توافقاتی که صورت گرفته قرار است سازمان ایثارگران مسئولیت خمایت از باشگاه گهر را برعهده بگیرند و سردار حسینی قائم مقام این سازمان نیز در مصاحبه های خود بر روی این موضوع تاکید کرده است.

دیدار تیم های فوتبال گهردورود و استقلال از مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی به میزبانی تیم گهر برگزارشد و با برتری یک بر صفر تیم استقلال به پایان رسید تا تیم گهر از این رقابت ها حذف شود.