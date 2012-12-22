حماسه بزرگ 9 دی باعث عزت و غرور ملت ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی پیش از ظهر شنبه در نخستین جلسه کمیته فرهنگی هنری بزرگداشت حماسه یوم ا... نهم دی ماه، در محل حوزه هنری استان سمنان، با اشاره به تاثیرگذار بودن اقدامات فرهنگی در سطح جامعه، اظهار داشت: بسیاری از ناهنجاری ها و مشکلات اجتماعی با سرمایه گذاری های فرهنگی برطرف می شود.

وی با بیان اینکه امسال برای برگزاری مراسم بزرگداشت یوم ا.. نهم دی باید برنامه های فرهنگی مطلوب و موثری تدوین و اجرا شود، افزود: این حماسه بزرگ باعث عزت و غرور مردم ایران شد.

دانایی ضمن تصریح بر اینکه حماسه نهم دی ماه باعث روشنگری ذهن افراد غافل و ناآگاه از اوضاع آن دوره و موجب افزایش بصیرت مردم شد، گفت: امیدواریم با طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در این ایام، ضمن بزرگداشت این روز مهم و تاریخی بتوانیم نقشی در بصیرت افزایی مردم عزیز و پیشرفت ایران اسلامی داشته باشیم .

مسئولان و کارشناسان دستگاه های فرهنگی اجتماعی استان سمنان نیز در این جلسه ضمن مهم و با اهمیت برشمردن این روز تاریخی، نسبت به برگزاری هر چه باشکوه تر برنامه ها به این مناسبت تاکید کرده و به تشریح برنامه های دستگاه های مربوطه پرداختند.

طراحی یادمان نهم دی، فضاسازی شهری و نصب المانهای موقت شهری با موضوع نهم دی، برگزاری جشنواره فرهنگی هنری ولایت، برگزاری همایش ها و جلسات سخنرانی، برگزاری مسابقه انشاء نویسی برای دانش آموزان، نصب بنر و توزیع بروشور، برگزاری نمایشگاه عکس حماسه یوم ا... نهم دی از جمله برنامه هایی بود که در این نشست از سوی دستگاه های فرهنگی اجتماعی عضو کمیته فرهنگی هنری بزرگداشت حماسه نهم دی استان سمنان مطرح و برای برگزاری در این ایام مطرح شد.

برگزاری نمایشگاه تابلو مقالات بصیرت، برگزاری همایش قرآن و بصیرت در سمنان و شاهرود، برگزاری نمایشگاه بصیرت در شاهرود، تجمع بسیجیان، برگزاری کارگاه های ادبی، برگزاری مسابقات فرهنگی و کتابخوانی، چاپ پوستر، برگزاری همایش بسیج دانشجویی، بسیج اساتید و بسیج پیشکسوتان، برگزاری مسابقه پیام کوتاه و ... از دیگر برنامه های استان سمنان بمناسبت نهم دی ماه خواهد بود.