باغ موزه دفاع مقدس در یاسوج احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری ظهر شنبه در نشست هماهنگی برگزاری کنگره سرداران شهید استان افزود: بهترین شیوه انتقال فرهنگ ایثار و شهادت ،‌حفظ و انتقال ارزشهای دفاع مقدس،‌برگزاری یادواره شهدا و تأسیس باغ موزه دفاع مقدس است.

وی بیان کرد: در این راستا جمع آوری خاطرات،‌ دست نوشته ها‌ و سایر مکتوبات شهدا و همچنین جمع آوری آثار و ادوات ملموس دوران جنگ و ایجاد باغ موزه که قابلیت نمایش همه افتخارات را داشته باشد، لازم است.

صابری مکان یابی احداث باغ موزه دفاع مقدس در یاسوج را قدمی مؤثر در راستای اجرایی شدن این پروژه عنوان کرد و اظهار داشت: ‌طراحی این باغ موزه حداکثر دو ماه آینده توسط فرماندهی سپاه فتح و بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس انجام شود.

کنگره سرداران شهید استان برگزار می شود

استاندار همچنین از برگزاری کنگره سرداران شهید استان خبر داد و گفت: برگزاری این کنگره فرصتی برای استان هاست تا به معرفی و بیان رشادت ها حماسه های خود در دوران دفاع مقدس بپردازند.

صابری افزود: این کنگره در سال آینده به میزبان شهر یاسوج برگزار می شود.

وی نسبت به برنامه ریزی برای برگزاری هرچه بهتر کنگره سرداران شهید تأکید کرد و بیان داشت: در این راستا کمیته هایی برای اجرای هرچه بهتر این کنگره تشکیل می شود.