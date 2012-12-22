خودگردانی مهمترین مشکل پژوهش سراهای دانش آموزی است

طاهره احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حالی که یک مرکز پژوهشی باید آخرین فن آوری را در این حیطه در اختیار داشته باشد، این مراکز به دلیل تنگناهای مالی با دغدغه های بسیاری روبرو هستند.

وی افزود: پژوهش سراهای دانش آموزی مراکزی خودگردان هستند و معدود بودجه هایی نیز که به آنها اختصاص می یابد به هیچ وجه پاسخگوی حداقل نیازها نیست.

احمدی ادامه داد: هزینه فعالیت های این مراکز تنها از طریق شهریه دریافتی از والدین دانش آموزان شرکت کننده در کلاس ها تأمین می شود.

وی با اشاره به اینکه پژوهش سرای شهید میربقایی از جمله پژوهش سراهای برتر استان یزد است، ادامه داد: همین مسئله باعث شده است که بسیاری از دانش آموزان با استعداد شهرستان به علت مشکلات مالی قادر به حضور در برنامه های تدارک دیده شده نباشند.

احمدی گفت: برای برپایی همایش هایی مانند همایش هفته پژوهش نیز از کمک نخبگان خیر شهرستان بهره مند شده ایم و این در حالی است که همگان می دانند که فعالیت های پژوهشی هزینه بر است.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات پژوهش در بین دانش آموزان این است که بسیاری از خانواده ها تنها به موضوع کنکور می اندیشند و پژوهش در حاشیه قرار گرفته است.

احمدی عنوان کرد: با وجود تمام مشکلات از سال پیش تاکنون 49 کلاس آموزشی مانند رباتیک نجوم آمادگی المپیاد و مسابقات آزمایشگاهی در این مرکز برگزار شده است.