  1. بین الملل
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۲۳

خبر فوری/

انفجار خودروی بمبگذاری شده در دمشق

انفجار خودروی بمبگذاری شده در دمشق

رسانه های عربی لحظاتی پیش از وقوع انفجار خودروی بمبگذاری شده در یکی از مناطق پایتخت سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی در خبری فوری گزارش داد یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در محله القابون دمشق منفجر شد.

این شبکه اعلام کرد بر اثر این انفجار، شماری کشته و زخمی شده اند.

خاطر نشان می شود گروههای مسلح مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی همسو و ترکیه پس از ناتوانی در برابر ارتش سوریه به منفجر کردن بمب و خودروهای بمبگذاری شده در میان مردم با هدف تشدید ناامنی و انداختن مسئولیت آن بر دوش نظام سوریه روی آورده اند.

کد مطلب 1772701

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