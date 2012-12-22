انفجار خودروی بمبگذاری شده در دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی در خبری فوری گزارش داد یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در محله القابون دمشق منفجر شد.



این شبکه اعلام کرد بر اثر این انفجار، شماری کشته و زخمی شده اند.



خاطر نشان می شود گروههای مسلح مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی همسو و ترکیه پس از ناتوانی در برابر ارتش سوریه به منفجر کردن بمب و خودروهای بمبگذاری شده در میان مردم با هدف تشدید ناامنی و انداختن مسئولیت آن بر دوش نظام سوریه روی آورده اند.