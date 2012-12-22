سپاه الغدیر یزد از بانوی ملی پوش بسیجی در مسابقات آسیایی چین تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، منیژه زارع، عضو باشگاه مقاومت بسیج یزد توانست در مسابقات آسیایی تیراندازی به یک مدال نقره تیمی و یک مدال برنز انفرادی دست یابد .

مرکز تربیت بدنی سپاه الغدیر استان یزد با صدور پیامی از منیژه زارع عضو باشگاه مقاومت بسیج یزد که در مسابقات آسیایی چین به مقام سوم انفرادی و دوم تیمی دست یافته است، تقدیر کرد.

مسابقات تیراندازی قهرمانی نوجوانان آسیا از ۲۰ آذر در شهر ناچنگ چین در دو رشته تفنگ و تپانچه آغاز شد و تا ۲۹ آذر ادامه یافت.

منیژه زارع بانوی ملی پوش یزدی به همراه تیم نوجوانان تپانچه بادی کشورمان که در مسابقات بادی قهرمانی آسیا حضور یافته بود، به همراه مهسا عروجی و مینا احمدی به مقام دوم آسیا رسید و مدال نقره تیمی این دوره از مسابقات را برای ایران به ارمغان آوردند.

مسابقات تیراندازی استان یزد با درخشش تیم مقاومت بسیج یزد پایان یافت

مسابقات تیراندازی قهرمانی استان یزد با قهرمانی تیم مقاومت بسیج یزد پایان یافت .

مسابقات قهرمانی تیر اندازی استان یزد به همت هیئت تیر اندازی استان و با همکاری شرکت فولاد آلیاژی یزد تحت عنوان جام فولاد آلیاژی، در رده های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و بخش آزاد در محل سالن تیراندازی باشگاه مرصاد یزد برگزار شد.

در این مسابقات 32 تیرانداز از تیم های فولاد آلیاژی یزد، صنایع دفاع و صنایع دریایی شهید مقدم یزد، مقاومت بسیج یزد، یگان ویژه نیروی انتظامی یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، و هیئت تیر اندازی میبد همچنین 12 تیرانداز در بخش آزاد در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی به رقابت پرداختند.

در رشته تفنگ بادی، محمدرضا کاظم پور از تیم صنایع در یایی شهید مقدم با 549 امتیاز، احمد مقدسه از فولاد آلیاژی با 528 امتیاز و حسن قلی زاده از مقاومت یزد با 525 امتیاز به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رشته تپانچه بادی، عبدالصالح شمس الدینی از فولاد آلیاژی با 546 امتیاز(مقام اول)، فرزاد عسگری زاده از مقاومت بسیج یزد با 541 امتیاز(مقام دوم)، جلیل امامی از میبد با 539 امتیاز(مقام سوم) را از آن خود کردند.

در ضمن تیم مقاومت بسیج یزد با 3147 امتیاز، فولاد آلیاژی با 3121 امتیاز و صنایع دریایی شهید مقدم با 3040 امتیاز به ترتیب مقام اول تا سوم تیمی را کسب کردند.

کمال همتی، محمد حسین هنرجو و محمد علی هدایتی این مسابقات را قضاوت کردند.