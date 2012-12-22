به گزارش خبرنگار مهر، شهاب گردان که ظهر شنبه قرارداد خود با تیم پرسپولیس را فسخ کرد، رضایتنامه خود را دریافت کرد تا به تیم سپاهان بپیوندد.

این بازیکن که در تهران با مدیرعامل باشگاه سپاهان به توافق رسید، راهی اصفهان شده و تا ساعتی دیگر به اصفهان می‌رسد تا قرارداد خود با تیم اصفهانی را امضا کند.

قرار است شهاب عصر شنبه در هیئت فوتبال اصفهان قرارداد خود با باشگاه سپاهان را به صورت رسمی امضا کند.

دروازه‌بان سابق ذوب‌آهن در حالی به تیم فوتبال سپاهان می‌پیوندد که پس از بازیکنانی نظیر محمدرضا خلعتبری، علی احمدی، فرشید طالبی و محمدباقر صادقی، پنجمین بازیکن ذوب‌آهن است که به تیم همشهری‌اش می‌پیوندد.