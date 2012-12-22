به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی دشتکی ظهر شنبه در جلسه کارگروه بانوان استان زنجان با اشاره به اینکه وظایفی برای هر یک از دستگاه‌ها در مورد حجاب و عفاف تعریف شده است، اظهار داشت: این ارگان‌ها بسته به فعالیت خود باید گزارش ارائه دهند.