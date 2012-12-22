به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی دشتکی ظهر شنبه در جلسه کارگروه بانوان استان زنجان با اشاره به اینکه وظایفی برای هر یک از دستگاهها در مورد حجاب و عفاف تعریف شده است، اظهار داشت: این ارگانها بسته به فعالیت خود باید گزارش ارائه دهند.
وی با اشاره به آغاز اجرای طرح طوبی در استان زنجان گفت: این طرح با همکاری آموزش و پرورش اجرا شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: برنامه مدونی برای ساماندهی شبکه تبلیغ در سطح استان وجود دارد و روند موجود در این خصوص رضایت بخش است.
حجت الاسلام دشتکی با اشاره به برنامه های این نهاد برای ترویج بیشتر فرهنگ عفاف و حجاب افزود: هم اکنون 12 هزار عضو در شبکه تبلیغی سازماندهی شده و فعالیت می کنند.
وی افزود: 450 زن عضو شبکه تبلیغی هستند و فعالیت های مختلفی را انجام می دهند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به برگزاری نشستهایی برای الگوسازی دینی افزود: بر برنامههای ارائه شده در حوزههای مختلف نظارت میشود.
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