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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۳۵

حجت الاسلام دشتکی:

مبلغان دینی نقش مهمی در ارائه برنامه‌ها در حوزه تبلیغ دارند

مبلغان دینی نقش مهمی در ارائه برنامه‌ها در حوزه تبلیغ دارند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: مبلغان دینی نقش مهمی در ارائه برنامه‌های طراحی شده در حوزه تبلیغ دینی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی دشتکی ظهر شنبه در جلسه کارگروه بانوان استان زنجان با اشاره به اینکه وظایفی برای هر یک از دستگاه‌ها در مورد حجاب و عفاف تعریف شده است، اظهار داشت: این ارگان‌ها بسته به فعالیت خود باید گزارش ارائه دهند.
 
وی با اشاره به آغاز اجرای طرح طوبی در استان زنجان گفت: این طرح با همکاری آموزش و پرورش اجرا شده است.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: برنامه مدونی برای ساماندهی شبکه تبلیغ در سطح استان وجود دارد و روند موجود در این خصوص رضایت بخش است.

حجت الاسلام دشتکی با اشاره به برنامه های این نهاد برای ترویج بیشتر فرهنگ عفاف و حجاب افزود: هم اکنون 12 هزار عضو در شبکه تبلیغی سازماندهی شده و فعالیت می کنند.

وی افزود: 450 زن عضو شبکه تبلیغی هستند و فعالیت های مختلفی را انجام می دهند.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به برگزاری نشست‌هایی برای الگوسازی دینی افزود: بر برنامه‌های ارائه شده در حوزه‌های مختلف نظارت می‌شود.
کد مطلب 1772706

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