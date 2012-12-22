غیبت رضا محمدی در تمرین سپاهان/ شایعه معاوضه محمدی و گردان قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی شهاب گردان دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس از این تیم برای سپاهان رضایتنامه گرفت که گفته می‌شود پرسپولیسی‌ها رضایتنامه گردان را به شرط دریافت رضایتنامه رضا محمدی دریافت کرده‌اند.

گویا پرسپولیسی‌ها پیش از این به دنبال جذب محمدباقر صادقی به جای شهاب گردان بوده‌اند که با توجه به مخالفت مسئولان سپاهان، خواهان جذب رضا محمدی، دروازه‌بان سپاهان شدند.

گویا قرار است محمدی از سپاهان جدا شود و به جای شهاب گردان به تیم فوتبال پرسپولیس بپیوندد.

محمدی در تمرین عصر امروز سپاهان که در ورزشگاه فردوس اصفهان برگزار شد نیز غایب بود تا شایعه معاوضه او با شهاب گردان بیش از گذشته قوت گیرد.

رضا محمدی فصل گذشته به تیم فوتبال سپاهان پیوست و با عملکرد خوبش در فصل جاری نیز در تیم اصفهانی ماند.