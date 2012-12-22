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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۴۳

احتمال قهرمانی تکواندو شهرداری ورامین در مسابقات بین المللی جام فجر

احتمال قهرمانی تکواندو شهرداری ورامین در مسابقات بین المللی جام فجر

تهران - خبرگزاری مهر: تیم تکواندو شهرداری وارمین در صورت کسب مدال طلای بهنام اسبقی در وزن چهارم، قهرمان مسابقات بین المللی جام فجرخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین دوره مسابقات بین المللی جام فجر درحالی امروز به پایان خواهد رسید که تاکنون نمایندگان ورامین در چهار وزن صاحب سه نشان طلا و یک برنز شده اند.

سید محمد رفیعی ، محمد خمسه و حمیدرضا بیات در وزنهای مختلف گردن آویز طلا را به خود اختصاص داده اند و تنها فرهاد سلیمی در وزن اول به مدال برنز دست یافت.

این درحالیست که با مدالهای بدست آمده تیم شهرداری ورامین درمیان 12 تیم حاضر که 9 تیم از کشورهای خارجی و 3 تیم از کشورمان در این مسابقات حضور داشتند جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.

در صورت کسب مدال طلا در وزن چهارم که تاکنون نماینده این وزن از ورامین با دو برد امیدوار به قهرمانی می باشد، می توان از هم اکنون سکوی اول را به نام ورامین به ثبت رساند.

هادی مستعان نیز در وزن دوم هم اکنون صاحب دو برد مقابل نمایندگان عراق و افغانستان شده است و باید منتظر ماند در مسابقات باقی مانده به چه نتیجه ای دست خواهد یافت.

باید اشاره داشت، تنها حریف تیم شهرداری ورامین برای کسب عنوان قهرمانی استیل البرز است.

کد مطلب 1772713

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