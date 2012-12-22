همایش "پیشگیری از سرقت" در لنگرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان لنگرود ظهر امروزشنبه با اشاره به اینکه برگزاری این همایش یکی از دغدغه های دادستان و نیروی انتظامی بوده است، افزود: در 9 ماهه امسال 374 مورد سرقت منزل، خودرو، وسایل داخل خودرو و سرقت موتورسیکلت در این شهرستان به وقوع پیوست که بخش اعظم این سرقت ها از سوی نیروی انتظامی کشف شد.

وی همچنین با اعلام اینکه مردم ولی نعمت و همیشسه از مسئولان یک قدم جلوتر هستند، اظهارداشت: در این همایش ناامنی در روستاها از حیث کابل برق، سیم تلفن و ملزومات دیگر مورد بررسی قرار می گیرد.

محمد بیگی گفت: هر چه قدر مردم و مسئولان یکپارچه و واحد در کنار هم باشند خود به خود مقوله امنیت رفع شدنی است و این فقط با همدلی و یکدلی مردم و مسئولان امکان پذیر است.

وی ادامه داد: پلیس همواره در کنار جامعه است و خودش را در کنار و همراه مردم می بیند و برای تامین امنیت و ایجاد یک امنیت پایدار نیازمند همکاری و همیاری و هماهنگی مردم دارد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان لنگرود نیز در این همایش گفت: در 9 ماهه امسال بیش از 11 هزار تماس با سامانه 110 پلیس اتباط برقرار و بیش از 70 درصد از این تماس ها عملیاتی و 30 درصد تماس های ارشادی و غیرعملیاتی بوده است.

سرهنگ علیرضا زرعی چیان افزود: از 374 مورد سرقت در سطح شهرستان 319 مورد یعنی بیش از 85 درصد سرقت ها منجر به کشف و 264 نفر نیز در این رابطه دستگیر و تحویل مراجعه قضایی شدند.

وی همچنین تاکید کرد: وقوع سرقت یک نوع ناامنی و تشویش در ذهن ایجاد می کند و آرامش روانی را در مردم از بین می برد.

فرمانده پلیس لنگرود گفت: وقوع سرقت در اثر بیکاری، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی و عدم پایبندی به آموزه های دینی ناشی می شود.

وی ادامه داد: در 9 ماهه امسال هزار و 200 نفر در رابطه با فروش و توزیع مواد مخدر و پخش آن در نقاط مختلف شهرستان دستگیر و 31 کیلو انواع موا مخدر از آنان کشف و ضبط شده است.