عیادت مسئولان از دو هنرمند فرهیخته استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل فرهنگ وارشاد اسامی فارس،معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس؛ مدیرکل فرهنگی اجتماعی استانداری فارس؛طی دیداری از دو فرهیخته حوزه فرهنگ وادب فارس، دکتر جمشید صداقت کیش، فارس شناس و پزوهشگر برجسته و استاد جهانشاه سی سختی، نویسنده و مترجم و روزنامه نگار پیشکسوت عیادت کردند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس در حاشیه دیدار ،اظهار داشت : به برکت رهبری های خردمندانه حضرت امام ورهبر فرزانه انقلاب ، ایران توانسته در مقابل تمامی تهدیدهای دشمنان بایستد وهر روز سرافراز تر از دیروز تمامی نقش ها وتوطئه های آنان را نقش بر آب کند که در این راستا آثار و تولیدات فاخر ادبا و نویسندگان و علما و شعرا و پیشکسوتان حوزه فرهنگ وادب و هنر نیز با تاثیرات ارزشمند خود ما را به خود کفایی علمی و فرهنگی می رساند.

کمال فیروزآبادی گفت : انقلاب اسلامی ایران یک شجره طیبه است وباید از شاخ وبرگ آن محافظت شود وآفت ها را از طریق ساخت و تولید هنرمندانه وادیبانه در مقوله فرهنگ وهنر مبتنی بر دین مبین اسلام از آن زدود .

وی بزرگترین تهدید درسطح کشور را تفرقه وعدم ایجاد وحدت دانست و بیان داشت : آنچه که امام خمینی (ره) برآن تاکید وافر داشتند عدم وجود تفرقه وایجاد وحدت در بین مردم بود ودرسایه وحدت مسلمین است که ایران اسلامی می تواند از تمام پیچ وخم های تاریخی عبور کند که در این راستا وجود موثر و اندیشه های ناب هنرمندان تاثیر بسزایی دارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس با بیان اینکه امروز کشور ما با خستگی ناپذیری مردم ومسئولان برای پیشرفت ورسیدن به قله تعالی خود به پیش می رود ، تصریح کرد : به همت تلاش های دولت نهم ودهم ایران اسلامی در حال یک تحول اقتصادی بزرگ بوده وخستگی ناپذیری مردم این کشور و توان هنرمندان و فرهیختگانی چون صداقت کیش و سی سختی،زبانزد جهانیان است که امیدواریم خداوند متعال این بزرگواران را هرچه سریعتر بهبود عطا نماید.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی استانداری فارس گفت: تقویت نگاه دینی و ایجاد نشاط معنوی، مقابله پیش‌دستانه با جنگ نرم، تفکرات انحرافی و تقویت نقش موثر هنر در حوزه فرهنگ از اولویت‌های سال جاری حوزه فرهنگی اجتماعی این استان است که امیدواریم با یاری فرهیختگان فارس و بویژه اندیشه و راهکارهای این دو پیشکسوت محقق شود .

امیر رئوف تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استاد صداقت کیش و سی سختی در مسیر تحقق اهداف فرهنگی اجتماعی و به عنوان اندیشمندان مردمی تضمین کننده ارتقای کیفی فعالیت‌های فرهنگی است.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس نیز ضمن دعای خیر وآرزوی سلامتی برای این دو فرهیخته استان، گفت : توسعه‌ی یک جامعه فقط با توسعه فیزیکی و مادی مسیر نمی‌شود،بلکه باید به انسان‌های فرهیخته،اندیشمند و محقق بیشتر ارزش داده و جایگاه آنان را تعریف کرد.

احمد همتی در این ملاقات افزود: یکی از مهم‌ترین بخشهای توسعه توجه به بخش فرهنگی است که این توسعه‌ باید با ایمان و تقوی نخبگان توام بوده تا با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به هدف‌های معنوی و جهت‌دار در رشد و ارتقاء همه جانبه برسد.

وی با تاکید بر اینکه نباید خدمات‌رسانی در یک جنبه ما را از سایر امور غافل سازد تصریح‌کرد:توسعه‌ی هر جامعه با بها دادن به فرهنگ محقق می‌شود، بنابراین اگر تنها به کارهای تک بعدی توجه شده و از زیرساخت‌های فرهنگی غافل شویم به وضعیتی همانند غرب که در نگرشی کارشناسانه و واقع‌بینانه به لحاظ فرهنگی و شاخصه‌های انسانی فقط از منظر علم و تکنولوژی متمدنند ، نه فرهنگ غنی انسان محور و خداپسندانه ،دچار خواهیم شد.

همتی تولیدات اصحاب فرهنگ وادب و هنر را از جمله شاخصه‌های ضروری برای توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی برشمرد و اظهار داشت :فرهیختگان این حوزه جزو مهمترین پایگاههای تربیتی برای تاثیر برروی جامعه و بویژه نسل امروز هستند که با بهره مندی از آنها این مهم صورت می‌گیرد.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسامی فارس تصریح‌کرد: اگر انجمنهای فرهنگی و هنری با حضور فرهیختگان در سراسر استان آسیب شناسی های لازم را سامان بخشند و به تولیدات فاخر بپردازند آنوقت ما شاهد تاثیر واقعی این بزرگان در فرهنگ دینی به معنای واقعی خواهیم بود.