انتقاد استاندار کهگیلویه و بویراحمد از عدم پرداخت وام ازدواج توسط بانکها

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری بعدازظهر شنبه در نشست شورای هماهنگی بانک های استان گفت: تسهیلات ازدواج اگرچه کم است اما پرداخت آن موجب کاهش مشکلات جوانان و معضلات اجتماعی می شود.

وی بیان کرد: بانک هایی که توان پرداخت وام ازدواج را ندارند در این جلسه اعلام کنند تا ارباب رجوع به آن ها مراجعه نکند.

صابری با رد ادعای بانک ها مبنی بر مسدود شدن پرداخت وام ازدواج توسط بانک مرکزی، اظهار داشت: بانک مرکزی تنها بسته سیاستی و نظارتی را به بانک ها اعلام می کند و وارد جزئیات پرداختی بانک ها نمی شود.

استاندار همچنین بر پرداخت تسهیلات مسکن روستایی تاکید کرد و گفت: پرداخت این تسهیلات موجب جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها و‌ افزایش چرخه تولید و کاهش معضلات اجتماعی می شود.

وی همچنین از بانک ها خواست، ظرف یک هفته لیست تولیدکنندگانی که تسهیلات اخذ شده را به صورت کامل پرداخت کرده اند و متقاضی دریافت تسهیلات در گردش هستند، برای دریافت تسهیلات صیانت از تولیداعلام کنند.

صابری افزود: مبلغ تسهیلات صیات از تولید 20 میلیارد ریال بوده و فرصتی برای افزایش تولید واحدهای مشکل دار است.