مایلی کهن: 700 میلیون به نفع باشگاه کار کردیم/قلعه نویی: 90 را تحریم نکرده ام

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن در نشست خبری پایان بازی تیم گهر دورود و استقلال تهران اظهار داشت: با توجه به بضاعت و توانمان بچه ها زحمت کشیدند که این امر جای تقدیر و تشکر دارد.

ما برد را به هر وسیله ای نمی خواهیم

وی با بیان اینکه این دیدار رقابت بین داراها و ندارها بود، گفت: علی رغم همه تحریک هایی که قبل از بازی مسئولان تیم استقلال به عمل آوردند و کم لطفی هایی که در چند روز اخیر صورت گرفت مردم خون گرم لرستان به ویژه شهرستان دورود به نظر من فرهنگ تازه ای را در فوتبال کشورما باب کردند. در طول برگزاری مسابقه و حتی قبل و بعد از آن هموطنان دورودی ما در همه زمینه ها بهترین بودند و این موضوع را اکثر قریت به اتفاق افرادی که از تهران آمده بودند نیز تایید کردند.

مایلی کهن در مورد نتیجه بازی نیز با بیان اینکه توان من این بوده و اگر نتوانستیم ببریم از مردم عذرخواهی می کنم، ادامه داد: ما برد را به هر وسیله ای نمی خواهیم وگرنه ما هم بلدیم تماشاچی را تحریک کنیم و داور را تحت تاثیر قرار بدیم.

هر کس دیگری هم جای هدایتی بود دلسردی دامن گیر او می شد

وی همچنن در مورد شرایط تیم در لیگ برتر نیز گفت: آمار و ارقام و شرایط جدول نشان می دهد که تیم واقعا مشکل دارد و برای باقی ماندن در لیگ نیازمند 10 یا 11 برد هستیم و این خیلی سخت است، با این وجود مجموعه تیم تلاش خود را خواهیم کرد تا بهترین نتیجه را بگیریم.

سرمربی تیم گهر دورود همچنین در مورد رفتن حسین هدایتی از تیم گهر نیز گفت: متاسفانه برخی از رسانه ها هوشمندانه عمل نمی کنند، آن جایی که میلیاردها تومان از بیت المال هدر می رود و باید آن را به چالش بکشند عمل نکرده ولی جایی که برخی افراد از منابع مالی خودشان هزینه می کنند متاسفانه جوسازی هایی انجام می دهند.

مایلی کهن با بیان اینکه هر کس دیگری هم جای هدایتی بود دلسردی دامن گیر او می شد، افزود: ما امیدواریم با کسانی که به ورزش کمک می کنند به گونه ای رفتار شود که دلسرد نشوند.

700 میلیون به نفع باشگاه کار کردیم

وی همچنین در مورد خریدهای تیم در فصل نقل و انتقالات نیز گفت: در نیم فصل دو سه تا بازیکن از تیم رفتند و به جای آنها چند بازیکن جوان گرفتیم که امروز از برخی از آنها استفاده کردیم و همچنین با دو نفر دیگر به تازگی نیز قرارداد بستیم.

مایلی کهن با بیان اینکه در فصل نقل و انتقالات با توجه به بضاعت مالی تیم عمل کرده ایم، یادآور شد: ضمن اینکه در این فصل در واقع علی رغم اینکه بازیکن جابجا کردیم 700 میلیون تومان نیز به نفع باشگاه هم کار کردیم چرا که قرارداد دو سه بازیکنی که بالغ بر 800 میلیون تومان بوده را فسخ و سه چهار بازیکن جوان گرفتیم که قرارداد هر کدام 20 میلیون تومان شده است.

قلعه نویی: امروز یکی از قشنگ ترین روزهای من در فوتبال ایران بود

سرمربی تیم استقلال تهران نیز در این نشست خبری با تقدیر مجدد از تماشاگران تیم دورود و میزبانی این تیم گفت: امروز یکی از بهترین و قشنگ ترین روزهای من در فوتبال ایران بود چرا که شاهد یک حرکت خوب فرهنگی از سوی هواداران تیم گهر بودیم و بازی بدون هیچ مشکلی برگزار شد.

امیر قلعه نویی با بیان اینکه شایستگی مردم دورود بیش از این است و باید زیرساخت های لازم در این شهرستان برای میزبانی سایر بازیها فراهم شود، ابراز امیدواری کرد که به همت مسئولان مشکلات موجود در زمینه ورزشگاه، هتل و ... در این شهرستان رفع شود.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه امروز تیم گهر با باخت مقابل استقلال از گردونه جام حذفی کنار رفت ولی به اعتقاد من با توجه به میزبانی مطلوب امروز روز پیروزی مردم لرستان و شهرستان دورود بود.

انتخاب سید ایمان موسوی جواب داد

سرمربی تیم استقلال تهران همچنین در مورد ارزیابی خود از بازی نیز بیان داشت: علی رغم لغزنده بودن زمین بازی، رقابت خوبی بود ولی ما نیمه دوم بهتر شروع کردیم و فکر می کنم روی تجربه بازی را بردیم.

قلعه نویی همچنین در مورد بازی سید ایمان موسوی که تک گل استقلال را نیز به ثمر رساند گفت: با توجه به اینکه این بازیکن تازه به جمع بازیکنان استقلال پیوسته است برنامه ای برای استفاده از وی نداشتیم ولی با توجه به شرایط زمین بازی ترجیح دادم که به برهانی استراحت بدهم و با توجه به قدرتی بودن ایمان موسوی از وی استفاده کنم که خوشبختانه این انتخاب جواب داد و وی تنها گل استقلال را نیز به ثمر رساند.

90 را تحریم نکرده ام

سرمربی تیم استقلال تهران همچنین در مورد وضعیت قرارداد مجیدی با استقلال نیز به خبرنگاران گفت: فرهاد مجیدی از بازیکنان خوب و سرمایه تیم استقلال است که برای کمک به تیم امروز قراردادش را ثبت می کند.

قلعه نویی همچنین در مورد تحریم برنامه 90 از سوی وی نیز این موضوع را به طور کامل رد کرد و گفت: من تنها در یکی از تمرین های تیم به خبرنگار 90 گفتم که مصاحبه نمی کنم که این به معنی تحریم این برنامه نبوده است.