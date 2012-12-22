باید ظرفیت های حوزه شهری را بالا برد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم سرور، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اجرایی شدن پژوهش ها به طور مستقیم برای حوزه شهری را نادر خواند و گفت: پژوهش ها کمک می کنند تا فکر و ایده ای نو به مدیران و طراحان شهری داده شود اما استفاده مستقیم از پژوهش ها امری نادر است.

وی افزود: داشته های ما در حوزه شهرسازی به همراه دستاورد های سایر کلانشهر ها باید به اشتراک گذاشته شود و از آن تجارب همراه با زیر ساخت های شهری خود بهره برد.

مشاور سازمان نوسازی شهر تهران به بالا رفتن کیفیت مقالات در پنجمین جشنواره پژوهش و نوسازی مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: طبیعی است که سال به سال شاهد مقالات بهتر و با کیفیت تر از شرک کنندگان باشیم اما این دوره از جشنواره که میزبان پژوهش های پژوهشگران سایر کشور ها است راه تعامل به سود شهروندان ایرانی است.

