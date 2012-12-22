دو کارخانه نان صنعتی در خوزستان فعال می شوند

شهباز خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به مزیت های فراوان نان صنعتی از جمله تنوع، عدم دارا بودن ضایعات و هر گونه دور ریزی تولید این نان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: نان صنعتی به دلیل اینکه سهم نیروی انسانی در فرآوری وتولید آن حداقل است، از شاخصه های بهداشتی بالاتری برخوردار است.

خواجوی تصریح کرد: براین اساس اولین کارخانه نان صنعتی در استان خوزستان و شهرستان اهواز با تولید 18 نوع نان قابل عرضه به میزان روزانه یک تن راه اندازی شده است.

وی همچنین از راه اندازی کارخانه دوم نان صنعتی در استان در اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد و گفت: این کارخانه قابلیت تولید نان تخت شامل نان سنگک، تافتون و لواش را دارد.

مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی منطقه چهار اظهار کرد: استان خوزستان از لحاظ تولید نان صنعتی پس از استانهای تهران و خراسان رضوی استان سوم است.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از واحدهای نان صنعتی گفت: این واحدها به منظور فعالیت و ایجاد رقابت نیاز به حمایت مسئولان استان و سازمانها دارند.

خواجوی همچنین از غنی سازی آرد خبر داد و افزود: با هدف جبران فقر آهن در گروه های آسیب پذیر به ویژه بانوان وخردسالان، آرد مورد استفاده نانوائیان استان خوزستان با آهن و اسید فولیک غنی سازی می شود.

