بخش اورامان شناسی در کتابخانه پاوه راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی در نشست با فرماندار پاوه گفت: کتابخانه عمومی وحدت پاوه به عنوان کتابخانه نمونه استانی به لحاظ ارائه خدمات به مراجعین و برتری در مسابقات فرهنگی در سال جاری معرفی شده است.

وی افزود: در شهرستان پاوه و در حوزه کتابخانه ها مشکلی نداریم و اگر هم باشد بسیار ناچیز است.

وی از راه اندازی بخش ارومان شناسی در کتابخانه پاوه خبر داد.

فرماندار پاوه نیز با اشاره به قدمت بیش از سه هزار ساله این شهرستان گفت: به واسطه فرهنگی بودن و اعتقادات قوی دینی مردم، شهرستان پاوه از کمترین آسیب های اجتماعی و ناهنجاری ها برخوردار است.

حسین خدرویسی افزود: هم اکنون در شهرستان پاوه پنج کتابخاته عمومی با بیش از 77 هزار جلد کتاب فعال است و یک کتابخانه عمومی نیز در شهر تازه تاسیس "بانه وره" در حال احداث است.

وی ادامه داد: سرانه فضای کتابخانه ای در این شهرستان به ازای هر یکصد نفر دو هفت دهم متر مربع و سرانه کتاب نیز به ازای هر یک نفریک و نیم کتاب است.

لازم به ذکر است، تشکیل کارگروهی به منظور جمع آوری منابع اهل سنت در سطح کشور و استان و تصمیم گیری برای جابجایی محل کتابخانه عمومی شهر باینگان به منظور سهولت دسترسی علاقمندان کتاب به آن از مصوبات این نشست بود.

