ابراز علاقه‌ شهرداران آسیایی برای حضور در جشنواره پژوهش در مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عسکری آزاد با بیان این مطلب افزود: شهرداری تهران و مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در راستای توسعه پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری اقدامات گسترده ای را به عمل آورده است و مصداق این امر برگزاری چهار دوره جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری است. امیدواریم امسال در بعد جدید جشنواره که شاهد دریافت مطالعات در سطح بین المللی هستیم در سال آینده پر بار تر باشد و نتایج بهتری به دست آید.

به گفته وی، دو عامل اصلی باعث ایجاد هر نوع تحول و تغییری در جوامع بشری می‌شود که نخست ایجاد تفکر، ایده و فضای علمی برای حرکت است و دوم اقدام و عملکردی است که بر اساس آن باید صورت گیرد. هرگاه در جامعه‌یکی از این دو دچار ضعف باشد نمی‌توان شاهد پیشرفت، توسعه و تعالی بود. با وحدت و تعامل میان این دو امکان رشد و توسعه در یک جامعه اتفاق می‌افتد. این جامعه ممکن است کشور، شهر یا سازمانی مانند شهرداری باشد.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با بیان اینکه فعالیت‌های صورت گرفته در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در جهت احیای تفکر و تعیین جهت است، اظهار کرد: هدف‌ها، تکنیک‌ها را مشخص می‌کند و تکنولوژی مورد استفاده مجریان را تعیین می‌کند. اما باید برنامه‌ای در نظر گرفته شود تا به وسیله آن مسیرها تعیین شود و در اختیار مجریان قرار گیرد و از این رهگذر شاهد تحول، تحرک و پیشرفت عملی باشیم.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران اظهار کرد: امسال نیز بین المللی کردن جشنواره را با هماهنگی un- habitat و اجلاس شهرداران آسیایی در دستور کار خود قرار داده‌ایم و تا کنون شاهد حضور پر رنگ صاحب نظران، کارشناسان و شهرداران کشورهای آسیایی هستیم و بیش از 270 اثر از کشورهای جهان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

عسکری آزاد با بیان اینکه برخی از افراد صاحب نظر کشورهای دیگر نیز برای شرکت در این جشنواره اعلام آمادگی کرده‌اند، خاطرنشان کرد: از طرف قائم مقام دبیر کل سازمان ملل و رئیس برنامه جهانی اسکان بشر ملل متحد( un- habitat ) نیز نماینده‌ای در جشنواره اعزام خواهد شد تا پیامشان را قرائت کنند. با این روش تفکر مشارکت بین‌المللی در میان کشورهای جهان و منطقه نیز توسعه پیدا خواهد کرد.