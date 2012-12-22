چابهار یکی از قطب های توسعه اکوتوریسم کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، شهباز یزدانی ظهر شنبه در بازدید آژانس داران بزرگ کشور از منطقه آزاد چابهار ضمن برشمردن موقعیت های ممتاز و منحصر بفرد این منطقه اظهار داشت: منطقه آزاد چابهار در ابتدا به عنوان منطقه آزاد تجاری - صنعتی فعالیت خود را آغاز کرد و تنها با رسالت ترانزیت کالا، تجارت منطقه ای و مبدل شدن به یک بارانداز کالا تعریف شده بود.

وی گفت: آن زمان حرفی از گردشگری در میان نبود اما سفرهای تجاری به این منطقه و وجود ظرفیت های بکر آن باعث تغییر نگاه ترانزیتی و تمایل به صنعت گردشگری شد.

وی افزود: این منطقه میزبان جاذبه های بی نظیری مانند کوه های مریخی، گل افشان، تمساح پوزه کوتاه و غیره می باشد.

یزدانی بیان داشت: با وجود برنامه ها و طرح های متعدد گردشگری برای چابهار و تمایل کنونی مردم و مسئولین برای تبدیل کردن این منطقه به پایلوت گردشگری سلامت، ورزش های دریایی و طبیعت گردی، این اتفاق هنوز روی نداده و کارشناسان و دست اندرکاران این بخش باید وظیفه خطیری را برعهده بگیرید و با قرار دادن چابهار در فهرست مقاصد تورهای گردشگران داخلی و خارجی به روند شناسایی این منطقه کمک کنند.

حسین تقی زاده انصاری مدیرعامل هلدینگ گردشگری مارکوپولو نیز در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش های مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: امسال در مقایسه با سال های گذشته روند جذب گردشگر در چابهار شتاب گرفته و امید است با حمایت سازمان منطقه آزاد بتوانیم جایگاه واقعی چابهار را بهتر بشناسانیم.

امیر حسین جعفری مدیرعامل شرکت ایرانگردی مارکوپولو نیز ضمن تشکر از مسئولین سازمان منطقه آزاد چابهار افزود: ترغیب سفر به چابهار، ایجاد درآمدزایی، برگزاری همایش ها و سمینارها و تورهای جایزه ای از جمله اقدامات آتی است تا بتوانیم باعث علاقمندی گردشگران به چابهار شویم و به عنوان بازار هدف در پکیج های گردشگری فرهنگ سازی نماییم.

در این سفر که با هدف آشنا سازی با پتانسیل های چابهار صورت گرفت، مسئولین آژانس های کیان، مارکوپولو، سیاره توریستی، بزرگان گشت، پوریان سیر، سیره، درناگشت، گالیور آذرگشت ملکی و اشکوری رشت از جمله آژانس های مسافرتی بودند که از جاذبه های گردشگری این منطقه دیدن کردند.