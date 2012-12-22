به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر ذوالقدر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامهها و اهداف برنامههای نظارتی در استان بوشهر اظهار داشت: در حال حاضر با یک هیئت 30 نفره در هشت گروه مختلف برای نظارت بر دستگاه قضا و سازمانهای مرتبط در بوشهر حضور یافتهایم.
وی افزود: گروهی به بررسی مسائل ستادی در ادارهکل دادگستری میپردازند و سه گروه نیز به حقیقت امر قضا در محاکم و دادگاهها و شوراهای حل اختلاف میپردازند که یک گروه کار نظارت بر کار قضا و محاکم و دادگاههای تجدید نظر را انجام میدهند و دادسراها و سازمانهای قضائی نیروهای مصلح نیز انجام میشود.
معاون راهبردی قوه قضائیه از نظارت بر سازمانهای مرتبط با قوه قضائیه مانند ثبت اسناد و سازمان پزشکی قانونی اشاره کرد و افزود: نظارت بر عملکرد زندانها و بازداشتگاهها و سازمان بازرسی نیز انجام میشود.
وی با اشاره به محورهای این سفر و برنامههای هیئتهای ناظر اشاره کرد و افزود: در بحث منابع انسانی از قضات و کارمندان و جذب و آموزش و رفاه کارکنان و مسائل انگیزشی و قراردادهای کارکنان بررسی خواهد شد.
بررسی شعب قضایی و سیستمها و فرآیندهای انجام کار
ذوالقدر به موضوع منابع مالی و موضوعاتی چون ابنیه و تجهیزات و تعمیر و نگهداری از آنها اشاره کرد و بیان داشت: ساختارهای سازمانی تصویب شده و میزان عملیاتی شدن انها با بررسی شعب قضایی و سیستمها و فرآیندهای انجام کار از دیگر برنامههای نظارتی این هیئتها است.
وی در ادامه به موضوع نظارت بر میزان بهرهگیری مناسب از فناوریهای نوین در دادگستریها و دستگاههای تابعه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: مهارتها مدیریتی و رهبری و ساماندهی مدییران تابعه و همچنین میزان تعامل با دیگر مدیران و ارباب رجوع و انضباط کاری و تلاش برای ارتقای کارائی و بهرهوری سیستم از دیگر موضوعات نظارتی است.
معاون راهبردی قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت توجه به برنامهها و عمل بر اساس برنامهریزی، اظهار داشت: بررسی اینکه عملکردها تا چه میزان بر اساس برنامه بوده است در این سفر بررسی میشود همچنین ارتباطات مردمی و ارتباط با کارکنان و یا ارباب رجوع و تکریم ارباب رجوع نظارت میشود.
وی با تاکید بر توجه به راهبردها و سیساتهای محوری قوه قضائیه، تصریح کرد: فعالیتهای پیشگیرانه و کاهش دعاوی و تلاش استان برای تحقق این موضوع را میسنجیم که اقداماتی که سبب کاهش پروندهها میشود یکی از شاخصههای مورد نظر در این زمینه است.
تلاش برای کاهش اطاله دادرسی و افزایش پروندههای مختومه
ذوالقدر با اشاره به افزایش 10 درصدی پرونده به قوه قضائیه در سال گذشته، ادامه داد: تلاش میکنیم از حجم پروندههای قضائی بکاهیم و افزایش پروندههای مختومه و کاهش پروندههای موجود را داشته باشیم.
وی کاهش ورودی زندانها و کاهش جمعیت کیفری را به عنوان یک اولویت عنوان کرد و بیان داشت: رفع و کاهش اطاله دادرسی و فرایند رسیدگی از زمان تشکیل تا مختومه شدن آن راهبرد دیگر قوه قضائیه است که مقام معظم رهبری روی آن تاکید داشت.
معاون راهبردی قوه قضائیه همچنین با اشاره به اهمیت کاهش زمان اجرای احکام، افزود: نظارت و بررسی لازم برای وضعیت آرای صادر شده انجام خواهد شد.
وی به بررسی ارتقای بهرهوری و کارآمدی و اثربخشی بر اساس شاخصههای مورد نظر اشاره کرد و گفت: کاهش پروندههای ورودی و میزان پروندههای مختومه و استفاده از فناوریهای نوین و . . . از مواردی است که مورد بررسی قرار میگیرد.
ذوالقدر ادامه داد: در بحث بایگانی و امحای اسناد کارهای بسیار خوبی انجام شده است و در بحث ستاد مبارزه با جرایم خاص و جرایمی که احساسات عمومی را جریحهدار میکنند و همچنین ستاد حاظت از بیتالمال و منابع طبیعی نیز بررسیهای لازم انجام میشود.
تنظیم جمعبندی و ارائه گزارش به رئیس قوه قضائیه
وی خاطرنشان ساخت: در پایان نظارتها، یک جمعبندی کلی از نظارتها انجام میشود و گزارش نهائی بر اساس این جمعبندی تنظیم خواهد شد.
معاون راهبردی قوه قضائیه از حضور هیئتهای نظارت در سطح شهرستان ها اشاره کرد و اضافه کرد: مباحث عمومی و مشترک را بررسی خواهیم کرد و از نزدیک با افراد و مسئولان و مدیران گفتگو خواهیم کرد تا نقاط ضعف و قوت را بررسی و برای رفع آن برنامهریزی کنیم.
وی ادامه داد: در گزارشی که از این نظارتها حاصل میشود، سه محور خواهیم داشت که شامل محاسن، معایب و نواقص خواهد بود.
ذوالقدر افزود: محاسن شامل کارهای خوب و مثبتی است که انجام شده و منطبق بر محورها و راهبردهای تعیین شده از سوی مرکز است که محاسن در دستگاهها مورد تشویق قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به بررسی معایب، بیان داشت: ضعفهایی که در استان دیده میشود و معایبی که مدیر مجموعه باید آنها را انجام دهد در این محور قرار میگیرد که باید برطرف سوند و برای انها تذکرات لازم داده خواهد شد.
معاون راهبردی قوه قضائیه اظهار داشت: محور نواقص نیز شامل عیبها و معایبی است که مربوط به رده بالاتر است و باید برای رفع ان از ردههای بالاتر اقدام شود.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: محاسن تشویق می شوند و معایب تذکر داده میشود تا حل شوند و آنها را ابلاغ کرده و برای رفع آن نظارت میکنیم. نواقص هم به سازمانهای ذیربط داده میشود تا رفع شوند و در نهایت گزارش نهایی تنظیم میشود و به ریاست قوه قضائیه تحویل می شود.
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