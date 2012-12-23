ترکیدگی لوله به بافت تاریخی بازار و سبزه میدان آسیب نزد/ پروژه متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش شهرداری منطقه 12 قصد داشت تا در سبزه میدان سرویس بهداشتی ایجاد کند، اما بلدوزرهای این شرکت قراردادی با شهرداری که مسئولیت اجرای این پروژه را گرفته بود، به لوله های آب آن محدوده برخورد کرد و باعث شد تا آب زیادی به داخل مغازه های زیرزمین طلافروشان بازار نفوذ پیدا کند، پس از آن اداره کل میراث فرهنگی تهران از محل بازدید کرد و خواست تا این عملیات متوقف شود.

در این باره، علمدار، معاون میراث فرهنگی استان تهران به خبرنگار مهر گفت: این پروژه با ریختن آهک و خاک متوقف و مقاوم سازی شد و خوشبختانه در پی این حادثه آسیبی به بافت تاریخی بازار نزده است.

وی گفت: از آنجا که این فعالیت در محدوده بازار تاریخی تهران در حال انجام شده، شهرداری منطقه 12 نیز متقاعد شد که آن را متوقف کند.

