تبیین راهبردهای کلان هر جامعه در گرو ثبت دقیق آمارو اطلاعات است

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان بعد از ظهر شنبه به ریاست دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه و با حضور اعضا ذیربط در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد.

دادوش هاشمی در ابتدای این نشست ضمن تبریک ولادت باسعادت امام موسی کاظم(ع) وتبریک به مناسبت هفته ثبت احوال گفت: برنامه ریزی ها وراهبردهای کلان هر جامعه در صورتی تبیین دقیق خواهد شد که آمار و اطلاعات دقیق مردم آن جامعه ثبت شده باشد.

وی با اشاره به اینکه ثبت دقیق احوال شخصیه هر شخص توسط سازمان ثبت احوال انجام می گیرد، افزود: مسئولان ذیربط در سازمان ثبت احوال باید با نگرش انسانی و جامعی بتوانند در ثبت ولادت ها و تعداد فوت ها اقدامات لازم و اثر بخشی را انجام دهند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود استفاده از اسامی اسلامی برای فرزندانی که تازه متولد می شوند را امری مطلوب و پسندیده عنوان کرد و گفت: بدون تردید اسامی که با منابع و کتب الهی دین اسلام همخوانی داشته باشند تاثیر دو چندانی بر فرهنگ انسانی –اسلامی آن فرد خواهد گذاشت.

هاشمی همچنین از آیین نامه صدور کارت ملی هوشمند در سطح کشور خبر داد و گفت: با توفیقات روز افزون خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی روز به روز شاهد خدمات الکترونیکی دولت و رخ دان تحولات چشمگیر در این زمینه هستیم.

در ادامه این نشست احد جودی مدیر کل ثبت احوال استان به ارائه گزارش مبسوطی در زمینه کاهش آمار طلاق در هشت ماهه اول سال نسبت به مشابه سال قبل و همچنین ثبت تعداد ولادت ها و فوت ها در استان کرمانشاه پرداخت.