  1. عناوین کل
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۰۲

نباتی:

قطعی اینترنت به حد صفر رسیده است

قطعی اینترنت به حد صفر رسیده است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس نمایندگی شرکت ارتباطات زیرساخت کشور گفت: وجود 10 درگاه اینترنت سبب شد که قطعی اینترنت و دیتا به حد صفر رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصام نباتی بعد از ظهر شنبه در حاشیه اجرای طرح اتصال گلستان به شبکه سراسری فیبر نوری افزود: گلستان با کابل گذرای مسیر 45 کیلومتری گرگان به بهشهر به شبکه سراسری فیبر نوری کشور متصل می شود و برای هر کیلومتر 40 کیلومتر هزینه می شود.

نباتی افزود: تاکنون طرح اتصال مراوه تپه به گرماب و گنبد کاووس به آزادشهر تکمیل شده است و مسیر 85 کیلومتری گرگان به آزادشهر با پیشرفت 80 درصدی در حال اجراست.

وی اظهار داشت: از سال گذشته پروژه ای برای توسعه استان و کشور شروع کردیم که تاکنون 500 کیلومتر اجرا شده است.

نباتی بیان داشت: برای تجهیزات مربوط به سیستم انتقال 100 میلیارد ریال هزینه تامین شده است.
 

کد مطلب 1772736

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید