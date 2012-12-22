قطعی اینترنت به حد صفر رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، عصام نباتی بعد از ظهر شنبه در حاشیه اجرای طرح اتصال گلستان به شبکه سراسری فیبر نوری افزود: گلستان با کابل گذرای مسیر 45 کیلومتری گرگان به بهشهر به شبکه سراسری فیبر نوری کشور متصل می شود و برای هر کیلومتر 40 کیلومتر هزینه می شود.

نباتی افزود: تاکنون طرح اتصال مراوه تپه به گرماب و گنبد کاووس به آزادشهر تکمیل شده است و مسیر 85 کیلومتری گرگان به آزادشهر با پیشرفت 80 درصدی در حال اجراست.

وی اظهار داشت: از سال گذشته پروژه ای برای توسعه استان و کشور شروع کردیم که تاکنون 500 کیلومتر اجرا شده است.

نباتی بیان داشت: برای تجهیزات مربوط به سیستم انتقال 100 میلیارد ریال هزینه تامین شده است.

