ریالی بودن مبادلات ایران با افغانستان میل به صادرات را کم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ماهگلی ظهر شنبه در میز کشوری افغانستان که در بیرجند برگزار شد، با اشاره به اینکه در مرز ایران و افغانستان مبادلات ریالی است، افزود: این موضوع مشکلاتی را برای تجار و استان خراسان جنوبی ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: بسیاری از صادر کنندگان به دلیل اینکه ارزی در این مبادلات رد و بدل نمی شود حضور کمتری در بازار افغانستان دارند.

وی ادامه داد: ریالی بودن مبادلات موجب شده گردش مالی بازرگانان قابل مشاهده نباشد و آنها مشمول پرداخت مالیات شوند.

وی با بیان اینکه نبود وحدت رویه در امور گمرکی از دیگر مشکلات تجار و بازرگانان است، بیان داشت: عدم خروج کالاهای ممنوع صادراتی در این استان اعمال می شود در صورتی که این امر در برخی از استان از مبادی مختلف انجام می شود.

این مسئول خواستار تفویض اختیار به استان برای صادرات کالاهای تولیدی استان شد و افزود: برای گسترش مبادلات با افغانستان نیاز به تفویض اختیار انجام امور ترانزیت خارجی و رویه واردات به گمرک میل 78 را دارد.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی از امن ترین استانهای کشور است، اضافه کرد: در این زمینه می توان با هدایت تجار افغانی در منطقه ویژه تجاری استان سرمایه گذاری های مشترک را با این کشور داشته باشیم.

ماهگلی خواستار تشکیل کمیته های مشترک مزی با استانهای هم مرز با کشور افغانستان شد و افزود: پیش از این تعرفه های ترجیحی نیز مطرح شه بود که تا کنون اجرایی نشده است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان، صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: با تبادل کالا به صورت ترجیحی وسعه مبادلات دو کشور را شاهد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه مرز میل 78 در استان خراسان جنوبی به عنوان مرز مجاز مشتقات نفتی معرفی شده است، عنوان کرد: در کنار صادرات غیر نفتی اگر برخی محدودیت ها حذف شود و نیاز مشقات نفتی افغانستان تامین شود حضور صادر کنندگان نیز بیشتر می شود.

وی بر تبادل دانشجو با افغانستان و انجام امور فرهنگی با توجه به توان منطقه تاکید کرد.

صادرات 114 میلیون دلار کالا از خراسان جنوبی

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان، صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در ادامه اظهارکرد: ارزش صادرات هشت ماهه استان با رقمی حدود 114 میلیون دلار دارای رشدی معادل 7 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه بیش از71درصد صادرات استان از بازارچه ها و گمرک میل 78 (ماهیرود) صورت گرفته است، بیان داشت: این امر نشان از ظرفیت بالا و رغبت صادرکنندگان به استفاده از این مرز بجهت حضور گمرک افغانستان است.

ماهگلی به کاهش 20 درصد واردات استان اشاره کرد و گفت: واردات استان در هشت ماهه 1.25 میلیون دلار بوده است.

وی در خصوص تراز تجاری استان بیان کرد: تراز تجاری استان نیز همواره مثبت و به میزان 113 میلیون دلار بوده است.

این مسئول رقم صادرات استان از ماده 210 را نیز 167 میلیون دلار اعلام کرد و اضافه کرد: هم اکنون چهار بازراچه مرزی در استان وجود درد که یک بازارچه به صورت فعال است.