گهر دورود واگذار می شود/ برخی جوسازیها "هدایتی" را دلسرد کرد

غلامرضا آیت الله زاده در پایان بازی گهر دورود و استقلال تهران به خبرنگار مهر گفت: تقریبا کارهای نهایی واگذاری تیم گهر در حال انجام است.

وی با بیان اینکه آقای هدایتی به خاطر برخی ناملایمات و جوسازی که علیه ایشان شد حقیقتا ناراحت و دلسرد شده اند، افزود: این امر موجب شده که ایشان مسئولیت تیم را بخواهند که به نهادی دیگری واگذار کنند.

مدیر عامل تیم گهر دورود یادآور شد: رایزنیهای برای واگذاری تیم گهر دورود به بنیاد امورایثارگران انجام شده است.

گفته می شود که فشار رسانه‌ها در مورد فعالیت‌های مالی هدایتی و همچنین معضلات و مشکلاتی که در تیم‌های تحت پوشش وی ایجاد و باعث افزایش گرفتاری‌های روحی برای هدایتی شده است، از دلایل اصلی اتخاذ چنین تصمیمی از سوی وی به شمار می‌رود.

وی همچنین هفته گذشته باشگاه استیل‌آذین تهران که در لیگ 2 حضور دارد را به جوانان جنوب شهر تهران هدیه داد و به زودی این تیم با جوانان جنوب شهر زیر نظر باشگاهی جدید کار خود را آغاز خواهد کرد.