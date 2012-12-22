تحقق 57 درصدی سهمیه اشتغالزایی رباط کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور اظهار داشت: درسال90 دستگاه های دولتی شهرستان رباط کریم موظف به ایجاد 13 هزار فرصت شغلی بوده اند که در این زمینه با تلاش و اهتمام ویژه مسئولان مربوطه، این امر محقق و 15 درصد بیشتر از سهمیه تعیین شده در رباط کریم اشتغال ایجاد شد.

وی افزود: در سال جاری نیز سهمیه اشتغالزایی برای شهرستان رباط کریم، 13 هزار شغل است که هم اکنون بیش از نیمی از این سهمیه محقق شده و تلاش برای تحقق مابقی این سهمیه نیز ادامه دارد.



سلیمان پور گفت: تاکنون 57 درصد سهمیه محقق شده در سامانه رصد ثبت شده و اشتغال ایجاد شده در سطح شهرستان بیش از این تعداد است.



فرماندار رباط کریم ضمن تاکید بر لزوم همکاری تمام دستگاه های ذیربط جهت تحقق اشتغالزایی، اعلام کرد: متاسفانه بانکهای عامل در شهرستان رباط کریم، جهت تخصیص اعتبارات بنابر برنامه ریزیها صورت گرفته و سیاستهای ابلاغی گام بر نمی دارند.



وی عنوان کرد: این موضوع از سوی استانداری در حال پیگیری است و در آینده ای بسیار نزدیک مشکلات در این زمینه رفع خواهد شد.