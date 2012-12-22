  1. عناوین کل
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۴۶

سلیمانپور خبر داد:

تحقق 57 درصدی سهمیه اشتغالزایی رباط کریم

تحقق 57 درصدی سهمیه اشتغالزایی رباط کریم

رباط کریم - خبرگزاری مهر: فرماندار رباط کریم از تحقق 57 درصدی سهمیه اشتغالزایی این شهرستان در نیمه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور اظهار داشت: درسال90 دستگاه های دولتی شهرستان رباط کریم موظف به ایجاد 13 هزار فرصت شغلی بوده اند که در این زمینه با تلاش و اهتمام ویژه مسئولان مربوطه، این امر محقق و 15 درصد بیشتر از سهمیه تعیین شده در رباط کریم اشتغال ایجاد شد.

وی افزود: در سال جاری نیز سهمیه اشتغالزایی برای شهرستان رباط کریم، 13 هزار شغل است که هم اکنون بیش از نیمی از این سهمیه محقق شده و تلاش برای تحقق مابقی این سهمیه نیز ادامه دارد.

سلیمان پور گفت: تاکنون 57 درصد سهمیه محقق شده در سامانه رصد ثبت شده و اشتغال ایجاد شده در سطح شهرستان بیش از این تعداد است.

فرماندار رباط کریم ضمن تاکید بر لزوم همکاری تمام دستگاه های ذیربط جهت تحقق اشتغالزایی، اعلام کرد: متاسفانه بانکهای عامل در شهرستان رباط کریم، جهت تخصیص اعتبارات بنابر برنامه ریزیها صورت گرفته و سیاستهای ابلاغی گام بر نمی دارند.

وی عنوان کرد: این موضوع از سوی استانداری در حال پیگیری است و در آینده ای بسیار نزدیک مشکلات در این زمینه رفع خواهد شد.

کد مطلب 1772742

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها