سازمان دامپزشکی نقش مهمی در سلامت جامعه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی هاشمی‌نیا ظهر شنبه در چهارمین جلسه کمیته ساماندهی کشتارگاه دام این شهرستان گفت: بیماری‌های مشترک انسان و دام منشا و سرایت آنها، کشتارهای غیرمجاز و عدم بازرسی مسئولان زیربط است، لذا ساماندهی کشتارگاه‌ها و بازرسی مستمر در راستای سلامت مردم وظیفه اصلی دامپزشکی است.

فرماندار دالاهو نقش مهم دامپزشکی را در سلامت جامعه بسیار حیاتی دانست و به بهبود وضعیت سلامت دام‌ها تاکید کرد.

در ادامه محمد قاسمی سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان دالاهو نیز در خصوص مشکلات و نواقص کشتارگاه دام این شهرستان از جمله بهبود سیستم سپتیک کشتارگاه، تهیه کوره لاشه‌سوزی، تعمیرات داخل کشتارگاه، ساماندهی فضای اطراف کشتارگاه تذکراتی داد.

در پایان این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر شهرداری موظف شد طی مدت یک‌ماه نسبت به رفع نواقص کشتارگاه اقدام کند.

یکی از مشکلات قصابان شهرستان دالاهو نبود میدان دام است که این امر موجب بسته‌شدن قصابی‌ها از هشت مغازه به سه مغازه قصابی شده است و مردم برای خرید گوشت به روستاهای هم‌جوار مراجعه می‌کنند که این خود به دلیل نبودن نظارت خطراتی را برای سلامت شهروندان به‌همراه دارد.

عظیمی: سرانه مصرف آرد در جوانرود کاهش یافت

فرماندار جوانرود گفت: میزان مصرف سرانه آرد در این شهرستان از 11 کیلوگرم به هفت کیلو و 750 گرم کاهش یافته است.

مصطفی عظیمی صبح شنبه در نشست با مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی استان کرمانشاه، نظارت و بازرسی های مستمر، رقابتی شدن تهیه و عرضه نان، کاهش حجم صف های نانوایی، مدیریت صحیح مصرف و کاهش ضایعات نان را از جمله عوامل موثر در کاهش سرانه مصرف آرد در شهرستان جوانرود عنوان کرد.

وی در خصوص کاهش ضایعات نان نیز اظهار کرد: ضایعات نان در شهرستان جوانرود از 33 درصد به هشت درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: 67 خبازی هم اکنون در شهرستان جوانرود فعال است که به طور مستمر بر عملکرد آن ها نظارت می شود.

از این تعداد خبازی، 59 باب آن در شهر و هشت خبازی نیز در روستاها فعال است.

بیش از دو میلیارد ریال برای احداث نخستین کتابخانه عمومی روستایی در گیلانغرب اختصاص یافت

فرماندار گیلانغرب از اختصاص دو میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار برای احداث نخستین کتابخانه عمومی روستایی در این شهرستان خبر داد و گفت: این کتابخانه در مرکز دهستان حیدریه از توابع بخش مرکزی احداث می شود.

اردشیر رستمی ظهر شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان افزود: این کتابخانه در زمینی به مساحت 600 متر مربع با هدف رفع نیازهای جامعه کتابخوانی روستاهای تابعه این دهستان، احداث می شود.

رییس انجمن کتابخانه های عمومی گیلانغرب با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی مناسب برای افزایش سرانه مطالعه اظهار کرد: سرانه فضای کتابخانه ای هم اکنون در شهرستان گیلانغرب حدود 35 سانتیمتر است که باید برای افزایش این میزان برنامه ریزی کرد.

رستمی، با بیان اینکه در سه ماه گذشته یک هزار و 500 نسخه کتاب به ارزش 200 میلیون ریال به کتابخانه های گیلانغرب اضافه شده، گفت: در این شهرستان هم اکنون چهار باب کتابخانه عمومی با دو هزار و 500 عضو فعال و 39 هزار و 960 نسخه کتاب فعال است.

برنامه ریزی در خصوص گسترش فرهنگ کتابخوانی در مدارس، پرداخت نیم درصد عوارض از محل در آمدهای شهرداری به کتابخانه ها و موضوع احداث کتابخانه روستایی و توسعه کتابخانه فاطمیه شهر گیلانغرب از جمله مصوبات این جلسه بود.

2000متر از طول شبکه توزیع آب جوانرود بازسازی شد

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان جوانرود گفت: 2 هزار و 368 متر از طول شبکه توزیع آب شهر جوانرود اصلاح و بازسازی شده است

سید‌شهاب حسینی افزود: کار اصلاح و بازسازی 2 هزار و 368 متر از طول شبکه توزیع شهر جوانرود به پایان رسیده است.

حسینی با بیان اینکه طول شبکه توزیع آب شهر جوانرود 94 کیلومتر است، افزود: قدمت و فرسودگی شبکه از موارد اصلی بوجود آمدن حوادث مرئی و نامرئی است که با توجه به آمار بالای حوادث و اتفاقات شبکه توزیع و هزینه‌های تحمیلی آن به شرکت، کار اصلاح و بازسازی شبکه فرسوده جوانرود با جدیت دنبال شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان جوانرود ارزش ریالی این پروژه‌ها را که در قالب دو پیمان واگذار شده، یک میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد:‌ علاوه بر اصلاح این میزان از شبکه توزیع، افزون بر 240 فقره انشعاب نیز استانداردسازی و 13 مورد حوضچه نیز احداث شده است.

شهر جوانرود در یکی از شهرهای استان کرمانشاه با جمعیتی بیش از 51 هزار نفر است که ده هزار و 800 فقره اشتراک از خدمات آب و فاضلاب بهره‌مند هستند.