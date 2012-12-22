تیم ملی قایقرانی روئینگ بانوان ایران در بندر انزلی

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی حمیرا برزگر، نازنین ملایی و منا فیضی از گیلان به همراه هشت قایقران پنج استان دیگر به مدت دو هفته زیر نظر کادرفنی در پایگاه قهرمانی بندرانزلی تمرین می کنند.

تیم ملی قایقرانی روئینگ بانوان ایران برای شرکت در مسابقات کسب سهمیه المپیک جوانان و بازی‌ های آسیایی اینچوآن کره جنوبی آماده می‌ شود.

رفع مشکل آب گرفتگی رشت

شهردار رشت گفت: پنج منطقه در رشت شامل گلسار، خیابان سرچشمه، مدرس، دیانتی و 17 شهریور شناسایی شده و برای رفع مشکل آب گرفتگی آن 70 میلیارد ریال اعتبار در نظرگرفته شده است.

محمدعلی ثابت قدم با اشاره به دیگر طرح های شهرداری افزود: طرح ساماندهی خیابان علم الهدی 63 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ساختمان فعلی شهرداری نیز با بهره برداری از ساختمان جدید آن در میدان گیل از ابتدای سال آینده تخلیه خواهد شد.

وی ادامه داد: مجموع اعتبارات شهرداری رشت 200 میلیارد تومان است و 62 درصد درآمدهای آن برای اجرای طرح های عمرانی هزینه می شود.

تمدید مهلت و ثبت نام نهایی از دارند گان دعوت نامه سهام عدالت

دبیرخانه ستاد توزیع سهام عدالت گیلان اعلام کرد: با توجه به اینکه پایان آذرماه آخرین فرصت برای ثبت نام نهایی از دارندگان دعوت نامه سهام عدالت در تعاونی های شهرستانی و استانی بود، این زمان به دلیل مراجعه و درخواست دارندگان دعوتنامه به مدت یک هفته از سوی سازمان خصوصی سازی تمدید شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه ستاد توزیع سهام عدالت فقط کسانی که پس از نام نویسی و دریافت فرم دعوتنامه تاکنون سهام شان را ثبت نکرده اند به شرکت های تعاونی سهام عدالت شهرستانها مراجعه کنند.

افرادی هم که تاکنون درهیچ یک از مراحل شناسایی دریافت سهام نام نویسی نکرده اند از مراجعه به شرکت های تعاونی سهام عدالت خودداری کنند.

شکست فوتبال نونهالان ملوان بندرانزلی

تیم فوتبال نونهالان ملوان بندرانزلی برابر تراکتورسازی تبریز شکست خورد. درهفته نهم لیگ برترفوتبال نونهالان ایران تیم ملوان بندرانزلی در خانه یک برصفرمغلوب تراکتورسازی تبریز شد و با همان 15 امتیاز همچنان در مکان دوم جدول رده بندی لیگ برتر قرار گرفت.

تیم نونهالان نوین رشت دیگر نماینده استان از ساعت 12 فردا در خانه به مصاف نماینده بابل می رود. تیم نوین رشت با 8 امتیاز درمکان پنجم جدول 8 تیمی گروه شمال لیگ برتر قرار دارند.

جشنواره گل بانوان ملوان

تیم فوتبال بانوان ملوان بندرانزلی در گرگان جشنواره گل برپا کرد، در هفته دوم دور برگشت لیگ برتر فوتبال بانوان ایران ملوان بندرانزلی در گرگان 6 بر صفر برابر سرخپوشان این شهر به پیروزی رسید و با 33 امتیاز پس از شهرداری بم در مکان دوم جدول یازده تیمی لیگ برتر قرار گرفت.

برای این تیم محبوبه یوسف پور و سارا قمی هر کدام دوگل مقرب زاد حسینعلی و مریم ایراندوست هر کدام یک گل به ثمر رساندند. این تیم جمعه آینده در انزلی پذیرای تیم آینده سازان اصفهان است.