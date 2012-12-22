  1. بین الملل
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۵۱

اخبار لبنان/

انتقاد از ادامه ارسال سلاح به سوریه/ اتهامات سمیر جعجع علیه جریان 8 مارس

انتقاد از ادامه ارسال سلاح به سوریه/ اتهامات سمیر جعجع علیه جریان 8 مارس

انتقاد رئیس حزب دموکراتیک لبنان از بی توجهی به اصل بی طرفی این کشور در قبال بحران سوریه و ادعاهای سمیر جعجع علیه جریان هشت مارس از مهمترین اخبار مربوط به این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، طلال ارسلان رئیس حزب دموکراتیک لبنان تاکید کرد: غرق کردن سوریه در حمام خون، خدمتی به اسرائیل  است و حملات به سوریه  باید متوقف شود.

وی افزود: ما لبنانی ها جنگ داخلی را تجربه کرده ایم و همگان نتایج ناخوشایند آن را دیده ایم. بدون شک نتیجه جنگ داخلی خواه در لبنان خواه در سوریه، به نفع بیگانگان است.

رئیس حزب دموکراتیک لبنان گفت : توطئه ای برای از بین بردن بافت ملی و داخلی لبنان در جریان است. همواره از سیاست بی طرفی لبنان سخن گفته می شود، اما در عمل به این موضوع توجهی نمی شود.

وی افزود: همچنان سلاح به سوریه(برای گروههای مسلح) ارسال می شود. ما از طرفداران سیاست بی طرفی به شکل واقعی و نه فقط در حد حرف هستیم. لبنانی ها نمی توانند تاثیر مثبت یا منفی بر سوریه داشته باشند، اما بیشترین زیان را از اوضاع سوریه می بینند.

حمله سمیر جعجع به 8 مارس

سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی مدعی شد: جریان چهارده مارس به ترورهای سیاسی روی آورده است و شخصیتهای وابسته به جریان چهارده مارس را تهدید می کند ،اما این تهدیدها ما را نمی ترساند.

از سوی دیگر جان قهوه چی فرمانده ارتش لبنان تاکید کرد: ارتش با آمادگی کامل در برابر هر خطری که امنیت و ثبات لبنان را تهدید کند، می ایستد.

وی افزود: علاوه بر پایداری قوی در جنوب در برابر رژیم صهیونیستی در مرزهای شرقی، شمالی و غربی نیز ارتش هوشیارانه اوضاع را کنترل می کند.

فرمانده ارتش لبنان بیان کرد: در جبهه داخلی، حوادث طرابلس بهترین دلیل برای اصرار ارتش بر حفظ امنیت و مبارزه با جرایم سازماندهی شده است.

کد مطلب 1772747

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها