انتقاد از ادامه ارسال سلاح به سوریه/ اتهامات سمیر جعجع علیه جریان 8 مارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، طلال ارسلان رئیس حزب دموکراتیک لبنان تاکید کرد: غرق کردن سوریه در حمام خون، خدمتی به اسرائیل است و حملات به سوریه باید متوقف شود.

وی افزود: ما لبنانی ها جنگ داخلی را تجربه کرده ایم و همگان نتایج ناخوشایند آن را دیده ایم. بدون شک نتیجه جنگ داخلی خواه در لبنان خواه در سوریه، به نفع بیگانگان است.

رئیس حزب دموکراتیک لبنان گفت : توطئه ای برای از بین بردن بافت ملی و داخلی لبنان در جریان است. همواره از سیاست بی طرفی لبنان سخن گفته می شود، اما در عمل به این موضوع توجهی نمی شود.

وی افزود: همچنان سلاح به سوریه(برای گروههای مسلح) ارسال می شود. ما از طرفداران سیاست بی طرفی به شکل واقعی و نه فقط در حد حرف هستیم. لبنانی ها نمی توانند تاثیر مثبت یا منفی بر سوریه داشته باشند، اما بیشترین زیان را از اوضاع سوریه می بینند.

حمله سمیر جعجع به 8 مارس

سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی مدعی شد: جریان چهارده مارس به ترورهای سیاسی روی آورده است و شخصیتهای وابسته به جریان چهارده مارس را تهدید می کند ،اما این تهدیدها ما را نمی ترساند.

از سوی دیگر جان قهوه چی فرمانده ارتش لبنان تاکید کرد: ارتش با آمادگی کامل در برابر هر خطری که امنیت و ثبات لبنان را تهدید کند، می ایستد.

وی افزود: علاوه بر پایداری قوی در جنوب در برابر رژیم صهیونیستی در مرزهای شرقی، شمالی و غربی نیز ارتش هوشیارانه اوضاع را کنترل می کند.

فرمانده ارتش لبنان بیان کرد: در جبهه داخلی، حوادث طرابلس بهترین دلیل برای اصرار ارتش بر حفظ امنیت و مبارزه با جرایم سازماندهی شده است.