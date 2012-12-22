اطاعت از رهبری راه مقابله با فتنه های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آخوند ابوبکر خوجم لی بعد از ظهر شنبه در جمع علمای اهل سنت کلاله اظهار داشت: واقعه کربلا رویارویی گروهی از انسان های آزاده در مقابل افرادی که در دنیا و مسایل مادی غرق شده بودند، بود.

وی محبت به اهل بیت(ع) را در گرو عدم دلبستگی و محبت به دنیا برشمرد و گفت: امت های اسلامی همواره در اعصار مختلف در معرض آزمایش قرار می گیرند.

وی گفت: مقام معظم رهبری فتنه های چند سال اخیر را با درایت خویش خنثی کردند و با هدایت ایشان درخت اسلام روز به روز تنومندتر می شود.



وی به تبلیغات دشمن از طریق شبکه های ماهواره ای هم اشاره کرد و افزود: برخی از شبکه ها با حمایت از شیعه و یا سنی قصد اختلاف اندازی دارند و به همین خاطر نباید در دام آنها گرفتار شویم.



مدیر حوزه علمیه اهل سنت استان گلستان گفت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول مهم دین مبین اسلام است، که ترک آن موجب گمراهی، انحطاط و فساد در جامعه می شود.

آخوند احمد قربان پور اظهار داشت: دین اسلام برای رستگاری انسان ها از سوی خداوند متعال آمده است و هرکس بخواهد در دنیا و آخرت سعادت مند شود با به دستورات دین اسلام عمل کند.



وی با بیان اینکه انسان های آزاده و با اراده در راه دفاع از دین خود از جان و مال خود می گذرند، افزود: قیام امام حسین(ع) تجلی امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ بشریت است.



آخوند قربانپور، بصیرت دینی را یک ضرورت برای افراد جامعه برشمرد و گفت: با بصیرت دینی و بیداری اسلامی می توان در مقابل تمامی مستکبرین ایستاد.



وی در پایان، واقعه کربلا و قیام امام حسین(ع) را الگوی آزادگی همه انسان های جهان با هر دین و مذهب برشمرد و تصریح کرد: امام حسین(ع) متعلق به یک دین نیست، بلکه متعلق به تمامی بشریت است.