حمید علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان دلایل جدایی اش ازاین تیم گفت که انتقالش به تیم راه آهن به صورت غرضی و به مدت شش ماه بوده و هنوز هم نمی داند چه اتفاقاتی رخ داد که در نهایت مجبور شد از پرسپولیس جدا شود.

* هنوز نمی دانم چه شد!

علی عسگری در پاسخ به این سوال که طی 48 ساعت گذشته چه اتفاقاتی رخ داد که راه او را از باشگاه پرسپولیس به باشگاه راه آهن تغییر داد گفت: به خدا نمی دانم. یعنی اصلا در جریان اتفاقاتی که رخ داد، نیستم. هنوز هم شوکه ام.

وی ادامه داد: تنها امیدواری من این است که آقایحیی(گل محمدی) دلایل نخواستن من را اعلام کند تا مردم هم متوجه واقعیت شوند. در این دو روز گذشته هواداران پرسپولیس دائما جلوی من را می گیرند و از من دلایل این اتفاق را می پرسند بدترین چیز هم این است که جوابی برای آنها ندارم این حق سرمربی است که هر کدام از بازیکنان تیمش را نخواهد.

این بازیکن افزود: آقایحیی هم می تواند به بازی من اعتقادی نداشته باشد و سبک بازی من را نپسندد حتی او می تواند بگوید که از قیافه من خوشش نیامده اما اینکه من را بی انگیزه معرفی کند، بی انصافی است.

* این حرف برایم خیلی سنگین بود

بازیکن 21 ساله پرسپولیس در پاسخ به این سوال که چرا یحیی گل محمدی او را بی انگیزه تلقی کرده و آیا در تمرینات پرسپولیس واقعا این اتفاق رخ داده، عنوان کرد: این حرف ها برایم سنگین است البته من توقعی از فوتبال ندارم فوتبال خیلی نامردتر از این حرفهاست اما حق بازیکنی که 6سال از بهترین دوران جوانی اش را در این تیم گذاشت، این نبود.

علی عسگر خاطرنشان کرد: من بازیکنی بودم که هیچ وقت برای باشگاه کلاس نگذاشتم هیچ وقت مصلحت خودم را به مصلحت تیم ترجیح ندادم هیچ وقت نگفتم در پست دفاع چپ، دفاع راست یا هافبک دفاعی بازی نمی کنم در حالیکه اگر در یک پست مشخص بازی می کردم شاید تعداد بازی های ملی ام دو برابر این بود، اما برای من همیشه مصلحت باشگاه و تیم مهم تر از مصلحت خودم بوده است.

هافبک جوان فوتبال ایران خاطرنشان کرد: هیچ وقت برای پرسپولیس کم نگذاشته ام چون همیشه اعتقاد داشتم که باید پول حلال به خانه ببرم. حال وقتی با چنین دیدگاهی می بینم که در اخبار سراسری تلویزیون و مقابل این همه بیننده تلویزیونی از قول آقایحیی اعلام شود که بخاطر بی انگیزگی من را نخواسته اند دردم می آید و برایم بسیار سنگین است. کاش پس از این همه سال بازی کردن در پرسپولیس برخورد قشنگ‌تری با من می شد.

* امیدوارم مردم حقایق را بدانند

علی عسگری که با قراردادی شش ماهه و به صورت قرضی به راه آهن منتقل شد، در خصوص احتمال بازگشتش به پرسپولیس گفت: قرارداد من شش ماهه است و به صورت قرضی به راه آهن پیوسته ام طبق توافقات قرار است در پایان فصل به پرسپولیس برگردم البته اگر من را بخواهند در اینجا دوست دارم این حقیقت را به مردم بگویم.

وی افزود: به مردم بگویم که با استقلال هیچ وقت مذاکره نکردم خدا را شاهد می گیرم که نه با استقلال مذاکره کردم و نه خواهم کرد. خدا شاهد است که هیچوقت برای پرسپولیس کم نگذاشته ام و بی‌انگیزه نبودم خیلی دوست داشتم با آقایحیی حرف بزنم، اما چون او برخورد خوب و مناسبی با من نداشت، ترجیح دادم نه با ایشان صحبت کنم نه با هیچ کس دیگر. در حالیکه هیچوقت به او بی احترامی نکردم و هنوز هم او برای من آقایحیی است.

* دیگر شماره 7 پرسپولیس را نمی پوشم

حمید علی عسگری در پاسخ به این سوال که با توجه به تجاربی که با شماره 7 پرسپولیس بدست آورد، آیا بازهم این شماره را به تن خواهد کرد، یا نه؟ توضیح داد: فکر می کنم در راه آهن شماره 18 را بپوشم، اما در پرسپولیس بعید می دانم که دیگر شماره 7 را به تن کنم بارها و بارها شنیده بودم شماره 7 پرسپولیس بعد از علی پروین برای هیچ بازیکنی خوش یمن نبود اما اعتقادی به این موضوع نداشته و هنوز هم ندارم ولی اگر راستش را بخواهید اگر در پایان فصل به پرسپولیس برگردم، دیگر شماره 7 را به تن نخواهم کرد.