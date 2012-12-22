دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگارمهر، در مراسم اختتامیه این نمایشگاه محمد اسفندیاری، رئیس برگزاری نمایشگاه گفت: دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست فرصت مناسبی برای ارایه دستاوردهای زیست محیطی و فناوری های نوین در راستای حفاظت از محیط زیست زیست بود.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه که 300 شرکت حضور داشتند دستاوردهای زیست محیطی دولت دهم عرضه شد و محققان و پژوهشگران عرصه محیط زیست به تبادل نظر و ارایه تجربیات خود پرداختند.

وی تاکید کرد: برگزاری چنین نمایشگاه هایی گام موثری در اشاعه فرهنگ عمومی زیست محیطی در جامعه خواهد داشت که سازمان حفاظت محیط زیست در نظر دارد با همکاری سازمان های مردم نهاد این فرهنگ را ارتقا بخشد.

به گفته اسفندیاری نمایشگاه مسال نسبت به سال گذشته از لحاظ تعداد غرفه ها، حجم تبادلات و مساحت رشد 120 درصدی داشته است.

در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست بیش از 500 شرکت داخلی و خارجی از کشورهایی از حوزه آسیای میانه، خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین آخرین دستاوردها و فناوری های خود را در زمینه محیط زیست و صنایع مرتبط ارایه کردند.

ارایه جدیدترین دستگاه های تجزیه فاضلاب شهری، سیستم های تصفیه هوا، سیستم های جلوگیری از آلاینده هی شهری، سیستم نوین تجزیه و دفن زباله های شهری و بیمارستانی و سیستم های کاهش آلایندگی خوردروها برخی از دستاوردهای ارایه شده در این نمایشگاه بود.

ترویج فرهنگ عمومی، حفاظت از محیط زیست، اساس توسعه پایدار، شعار دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست بود.

همچنین در این نمایشگاه پایگاه داده های مکانی در سامانه ZGIS در محیط زیست دریایی کشور به طور رسمی رونمایی شد که اطلاعات این پایگاه برای هفت استان ساحلی کشور قابل دسترسی است.