240 یتیم درسیستان و بلوچستان نیازمند حمایت نیکوکاران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مسعودیان راد اظهار داشت: این نهاد همواره با تلاش دیگر نهادها برای جذب و مشارکت نیکوکاران برنامه های مختلفی را اجرایی می کند.

وی گفت: همواره گروه های مختلفی از سوی این نهاد به نقاط پرجمعیت استان های مختلف بویژه تهران اعزام می شوند تا با درخواست کمک از نیکوکاران سراسر کشور نسبت به جذب حامی و سرپرست برای یتیمان استان اقدام شود.

وی از نیکوکاران استان خواست در این کار خیر پیشقدم شده و براساس آموزه های دینی و نگرش پیامبران یتیم نوازی کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال گام های موثرتری برای تحت پوشش قراردادن یتیمان بی سرپرست استان برداشته شود.

هزارو 109 خانواده دارای سرپرست زندانی مددجوی کمیته امداد سیستان و بلوچستان هستند

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان گفت: کمیته امداد استان در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه اقدامات بسیاری را انجام می ‌دهد.

محمد رضا میری با اشاره به اینکه یکی از اقدامات کمیته امداد در حمایت از خانوارهای نیازمند قرار دادن خانواده ‌های دارای سرپرست زندانی زیر چترحمایتی است، افزود: خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده در این زمینه کمیته امداد پس از زیر پوشش قرار دادن خانواده‌ های زندانی اقدامات مختلفی را انجام و از سقوط آنان در ورطه فقر جلوگیری می ‌کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر آسیب ‌های اجتماعی به عنوان یک تهدید برای خانواده زندانیان محسوب می شود، بیان داشت: در صورتی که توجه مطلوبی نسبت به نیازهای این قشر از جامعه وجود نداشته باشد، عواقب جبران‌ ناپذیری گریبانگیر جامعه می شود.

وی گفت: آگاه سازی خانواده‌ های زندانیان یکی از عواملی است که از بروز بزهکاری در بین این گروه از خانواده‌ ها جلوگیری می ‌کند و کمیته امداد سیستان و بلوچستان در این راستا اقدام به برگزاری دوره‌ های آموزشی مختلف می‌ کند.

میری با اشاره به اینکه با خدمات ارائه‌ ای کمیته امداد و اقداماتی که در طول سال در حمایت از خانوارهای دارای سرپرست زندانی صورت می ‌گیرد، سطح اقتصادی و همچنین سطح فکری این گروه ارتقا یافته است، افزود: کمیته امداد با برنامه ‌هایی که برای خانواده‌ های زندانیان انجام می ‌دهد، مانع از تاثیرات منفی تهدیدات اجتماعی در زندگی این گروه می شود.

وی اظهار داشت: خانواده‌ های زندانیان هیچ نقشی در جرمی که توسط شخص مجرم (عمد و غیر عمد) انجام شده نداشته‌ اند و باید با برنامه ‌ریزی‌های لازم زمینه ایجاد زندگی سالم، با نشاط و به دور از استرس برای این خانواده‌ ها فراهم شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان گفت: در حال حاضر هزارو 109 خانواده زندانی تحت حمایت کمیته امداد استان هستند که سالانه خدمات مختلفی در حمایت از آنها انجام می‌ شود.