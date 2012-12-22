  1. عناوین کل
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۳۳

صدیقی خبر داد:

اشتغالزایی دو هزار نفر با بهره برداری از 5 پروژه صنعتی در اهر

اشتغالزایی دو هزار نفر با بهره برداری از 5 پروژه صنعتی در اهر

اهر – خبرگزاری مهر: فرماندار اهر از اجرای پنج پروژه مهم صنعتی تولیدی در شهرستان اهر با اشتغالزایی دو هزار نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،رضا صدیقی امروز شنبه در جلسه شورای اشتغال ایثارگران شهرستان اهر گفت: با اتمام طرح تولید قند طعم دار، تولید میلگرد فولادی، بسته بندی و سورتینگ، کاخانه مس انجرد و آهک زمینه برای اشتغال بیش از دو هزار نفر فراهم می شود.

وی اشتغال خانواده های معظم شهدا و ایثارگران را یک وظیفه و سرمایه گذاری همگانی ذکر کرد و افزود: تلاش می شود با برنامه ریزی مناسب و پیگیری های لازم زمینه اشتغال را برای جوانان منطقه بخصوص خانواده های ایثارگران و جانبازان را فراهم شود.

صدیقی با اشاره به محدودیت فرصت های شغلی در شهرستان اهر گفت:باید زمینه را برای اشتغال نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده شهرستان اهر فراهم ساخت.

وی اظهار امیدواری کرد: با بهره برداری از طرح های در دست اجرا شاهد اشتغال جمع قابل توجهی از جوانان در راستای این طرح ها باشیم.

وی، عزت و سربلندی نظام اسلام را به برکت خون شهدا دانست و اقتدار و عظمت ایران اسلامی را مدیون ایثارگری ها و فداکاریهای شهدای گرانقدر برشمرد.

صدیقی، به ادارات و نهادها توصیه کرد قانون استخدامی خانواده های ایثارگران و جانبازان مورد توجه جدی قرار دهند که دراین راستا ادارات اهتمام جدی دراین زمینه داشته باشند.

تفاهم نامه اجرای طرح های تولیدی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی و صنایع تبدیلی با سرمایه گذاری چهارهزار میلیارد ریال با سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و نیمه دولتی در سال گذشته بسته شده است.

کد مطلب 1772755

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها