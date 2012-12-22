اشتغالزایی دو هزار نفر با بهره برداری از 5 پروژه صنعتی در اهر

به گزارش خبرنگار مهر،رضا صدیقی امروز شنبه در جلسه شورای اشتغال ایثارگران شهرستان اهر گفت: با اتمام طرح تولید قند طعم دار، تولید میلگرد فولادی، بسته بندی و سورتینگ، کاخانه مس انجرد و آهک زمینه برای اشتغال بیش از دو هزار نفر فراهم می شود.

وی اشتغال خانواده های معظم شهدا و ایثارگران را یک وظیفه و سرمایه گذاری همگانی ذکر کرد و افزود: تلاش می شود با برنامه ریزی مناسب و پیگیری های لازم زمینه اشتغال را برای جوانان منطقه بخصوص خانواده های ایثارگران و جانبازان را فراهم شود.

صدیقی با اشاره به محدودیت فرصت های شغلی در شهرستان اهر گفت:باید زمینه را برای اشتغال نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده شهرستان اهر فراهم ساخت.



وی اظهار امیدواری کرد: با بهره برداری از طرح های در دست اجرا شاهد اشتغال جمع قابل توجهی از جوانان در راستای این طرح ها باشیم.

وی، عزت و سربلندی نظام اسلام را به برکت خون شهدا دانست و اقتدار و عظمت ایران اسلامی را مدیون ایثارگری ها و فداکاریهای شهدای گرانقدر برشمرد.

صدیقی، به ادارات و نهادها توصیه کرد قانون استخدامی خانواده های ایثارگران و جانبازان مورد توجه جدی قرار دهند که دراین راستا ادارات اهتمام جدی دراین زمینه داشته باشند.



تفاهم نامه اجرای طرح های تولیدی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی و صنایع تبدیلی با سرمایه گذاری چهارهزار میلیارد ریال با سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و نیمه دولتی در سال گذشته بسته شده است.