نمایشگاه عکس "من درختم تو انار" در اصفهان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس محمد غازی با عنوان "من درختم تو انار" در گالری آرته اصفهان گشایش یافت.

محمد غازی اظهار کرد: مجموعه عکس‌های "من درختم تو انار" 19 تا 26 آبان ماه در گالری افرند تهران برگزار شد و هم اکنون از شنبه 2 دی ماه در گالری آرته اصفهان پذیرای علاقمندان به عکاسی است و تا روز چهارشنبه 6 دی ماه ادامه دارد.

وی افزود: 20 تصویر رنگی با موضوعات متنوع در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده و در هر کدام از تصاویر درختان انار در فصول مختلف به ویژه پائیز نمایش داده شده است.

این عکاس اصفهانی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه نگاه شخصی خود را به درختان انار در پائیز نشان داده‌ام، گفت: این نمایشگاه حاصل سال‌ها عکس برداری از درختان انار در پائیز است.

وی با اشاره به اینکه به دنبال شاعرانگی در عکس‌هایم هستم، ادامه داد: تجربه متفاوت من در عکاسی در این نمایشگاه قابل مشاهده است، عکس‌های من بسیار شخصی است و به همین دلیل به دنبال شیوه‌های دیگر عکاسی نیستم،زیرا معتقد هستم عکاس نباید در سبک‌ها غرق شود.

غازی اصفهانی با بیان اینکه فضای عکاسی به شدت رو به پیشرفت است اما ایده‌آل نیست، تصریح کرد: هنرمندان سلیقه‌ مردم را ارتقا می‌دهند یا از آن می‌کاهند و مردم نیز کار ضعیف را از قوی تشخیص می‌دهند.

وی فضای هنری اصفهان را امیدوار کننده دانست و عنوان کرد: نمایشگاه من درختم تو انار از ساعت 16تا 20در گالری آرته دایر است.