مسابقات شمشیربازی قهرمانی استان اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که به صورت یکروزه برگزار و بعد از ظهر شنبه به پایان رسید، امیر محمدرحیمی با کسب برتری برابر کلیه رقیبان، قهرمان فلوره بزرگسالان استان شد.

در این رقابتها 18 فلوریست به مصاف هم رفتند که در پایان با برگزاری 61 دیدار انفرادی، امیر محمدرحیمی با کسب برتری 15 بر 11 در بازی پایانی برابر آیدین مجردآزاد به مقام قهرمانی و مدال طلای مسابقات دست یافت.

مجردآزاد با ایستادن در جایگاه دوم نقره گرفت و امیررضا کنعانی ملی پوش کشورمان و صادق آرامش اصل مشترکا سوم شدند و گردن آویز برنز دریافت کردند.

در این مسابقات فلوریست های شهرستانهای اردبیل، نیر و سرعین حضور داشتند. شمشیربازان شهرستان خلخال نیز که برای این رقابتها آماده شده بودند به دلیل بدی شرایط جوی راههای این شهرستان از حضور در رقابتها بازماندند.

شمشربازان شهرستان گرمی نیز به جهت مشکلات مالی هیئت و اداره ورزش این شهرستان در اعزام بازیکنان از حضور در مسابقات انصراف دادند.

پیش از این رئیس اداره ورزش و جوانان این شهرستان با تاکید عنوان کرده بود که با وجود مشکلات مالی تمام تیمها بویژه شمشیربازان این شهرستان را به تمام مسابقات داخلی اعزام می کنند.

هفته گذشته نیز رقابتهای قهرمانی استان اردبیل در بخش بانوان و در اسلحه فلوره برگزار شد و در بخش انفرادی این رقابتها و پس از برگزار 57 دیدار دریا آردن به مقام قهرمانی دست یافته بود.

