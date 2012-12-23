سارق حرفه ای سیم های برق در کرمانشاه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ برزو محمدی در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق در خیابان ها و محلات محدوده استحفاظی کلانتری 21 کرمانشاه ضمن افزایش گشت های محسوس و نامحسوس و استفاده از منابع خبری، دستگیری سارق به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا روز گذشته ماموران کلانتری حین گشت زنی در یکی از خیابان های حوزه استحفاظی، مشاهده کردند مردی جوان با استفاده از یک عدد انبر مخصوص برش سیم در حال سرقت کابل های برق است که در اقدامی ضربتی وی دستگیر و به کلانتری انتقال داده شد.

سرهنگ "محمدی" تصریح کرد: متهم در بازجویی های به عمل آمده در کلانتری لب به اعتراف گشود و علاوه بر سرقت مذکور، از 10 فقره سرقت سیم برق دیگر در محدوده استحفاظی کلانتری 21 پرده برداشت.

سرپرست معاونت عملیات انتظامی استان کرمانشاه در خاتمه سخنان خود ضمن اشاره به شناسایی کلیه محل های سرقت خاطرنشان کرد: متهم پس از تکمیل پرونده روانه مراجع قضایی شد.

سقوط از کامیون در حال حرکت، جان کودک خردسال را گرفت

سقوط یک کودک خردسال از کامیون در حال حرکت در شهرستان گیلانغرب استان کرمانشاه منجر به مرگ وی شد.

سرهنگ "حاتمی" فرمانده انتظامی شهرستان گیلانغرب در تشریح این خبر بیان داشت : ظهر روز 5 شنبه 30 آذر ماه سال 1391 ، در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به جرح در یکی از محورهای روستایی گیلانغرب ، بلافاصله اکیپی از ماموران پاسگاه (حیدریه) شهرستان جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند .

وی افزود: ماموران پاسگاه در بررسی های خود دریافتند، یک دستگاه کامیون بنز برانندگی مردی 40 ساله در حال تردد از جاده مذکور بوده است که کودک چهارساله وی که سرنشین خودرو بوده است درب خودرو را باز کرده و از کامیون در حال حرکت سقوط کرده است.

سرهنگ "حاتمی" ادامه داد: پسر بچه حادثه دیده در کمترین زمان ممکن به مراکز درمانی انتقال پیدا کرد اما متاسفانه معاینات پزشکی انجام شده نشان داد، وی به علت شدت جراحات وارده فوت کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان گیلانغرب در خاتمه به شهروندان توصیه کرد با پیروی از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و رعایت نکات ایمنی از جمله بستن کمربند ایمنی ، استفاده از قفل کودک و ... از وقوع چنین حوادث ناگواری پیشگیری کنند .

دستگیری 10 سارق و 15 معتاد در کلانشهر کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ، صبح امروز از دستگیری 10 سارق و 15 معتاد در این کلانشهر خبر داد .

سرهنگ "مرزبانی" در مصاحبه با خبرنگار ما در این خصوص بیان داشت: به منظور برقراری نظم و امنیت در جامعه و برخورد با افراد هنجار شکن و متخلف ، طی روز گذشته طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در کلانشهر کرمانشاه به اجرا در آمده و در این راستا با تلاش ماموران یگانهای تابعه ، تعداد 10 سارق ، 15 معتاد ، 2 عامل درگیری ، 2 نفر در رابطه با قاچاق کالا و 9 متهم به علت ارتکاب سایر جرایم دستگیر شدند .

وی افزود: روز گذشته پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز شهر کرمانشاه نیز در دستور کار ماموران قرار داشت و در این رابطه مقادیری انواع مواد مخدر، 27 عدد قلیان، 12100 پاکت سیگارت قاچاق، 1080 عدد ترقه به همراه تعدادی سی دی غیر مجاز کشف و ضبط شد.

سرهنگ "مرزبانی" در ادامه ضمن اشاره به کشف یک دستگاه پژو 405 مسروقه توسط ماموران کلانتری 24 کرمانشاه تصریح کرد: روز گذشته تعداد 12 دستگاه خودرو به همراه 8 دستگاه موتورسیکلت متخلف نیز در نقاط مختلف مرکز استان متوقف و برای اعمال قانون به پارکینگ انتقال داده شدند .

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه، در خاتمه از پلمپ 11 واحد صنفی متخلف به عنوان دیگر دستاورد پلیس این کلانشهر طی 24 ساعت گذشته یاد کرد.

شناسایی انبار غیرمجاز مواد غذایی در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از شناسایی یک انبار غیرمجاز مواد غذایی در این کلانشهر خبر داد.

سرهنگ "مرزبانی" در این خصوص بیان داشت: در راستای برخورد با احتکارکنندگان کالاهای اساسی و در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی از منابع خبری مبنی بر اینکه فردی با مشخصات معلوم اقدام به احتکار مقادیر قابل توجهی مواد غذایی در منزل مسکونی خود کرده است، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس کلانشهر کرمانشاه قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این رابطه با اخذ دستور مقام قضایی، اکیپی از ماموران یگان امداد کرمانشاه به محل شناسایی شده واقع در یکی از محلات جنوبی این کلانشهر اعزام شده و در بازرسی های به عمل آمده از زیرزمین منزل متهم، مقادیر قابل توجهی مواد غذایی احتکار شده کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: اقلام کشف شده شامل 820 کارتن روغن نباتی 810 گرمی، 237 کارتن روغن نباتی 4 کیلوگرمی و 50 کیسه 50 کیلوگرمی برنج تایلندی است.

کشف بیش از 8 کیلو تریاک در کرمانشاه

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی استان کرمانشاه از کشف 8 کیلو و 970 گرم ماده مخدر تریاک در مرکز استان خبر داد.

سرهنگ "کریم مرادی" در تشریح این خبر بیان داشت: در پی کسب اخبار و اطلاعاتی از منابع خبری مبنی بر خرید و فروش مواد مخدر در شهر کرمانشاه توسط فردی با مشخصات معلوم، پیگیری موضوع در دستور کار تیمی از ماموران مجرب این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضایی عصر گذشته منزل مسکونی متهم مورد بازرسی قرار گرفته و در نتیجه با مهارت و تیزهوشی ماموران، مقدار 8 کیلو و 970 گرم ماده مخدر تریاک کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی استان کرمانشاه در خاتمه ضمن اشاره به دستگیری 2 متهم در این عملیات تصریح کرد: در این رابطه 2 دستگاه سواری زانتیا و پژو 405 نیز توقیف شد.

پیشگیری از سرقت منزل با ارائه هشدارهای پلیسی

معاون تربیت و آموزش انتظامی استان کرمانشاه به شهروندان پیرامون پیشگیری از سرقت منزل هشدار ارائه و بیان داشت: شهروندان از آیفون های تصویری استفاده کرده و پیش از بازکردن درب منزل از هویت فرد آگاه شوید.

سرهنگ "علی لقایی" اضافه کرد: از قرار دادن کلید منزل خود نزد کسانی که به آنها اطمینان دارید ولی می دانید افراد بی مسئولیتی هستند، خودداری کنید.

وی گفت: در صورتی که وسایل منزلی در هنگام شب توسط افراد ناشناس جابجا می شوند سریعا موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهید.

معاون تربیت و آموزش انتظامی استان کرمانشاه در خاتمه خاطرنشان کرد: در صورتی که محوطه بیرونی منزل شما فاقد روشنایی کافی باشد با نصب لامپ بر سر در منزل، روشنایی محل را تامین کنند.