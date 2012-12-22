راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند نیازمند همکاری مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قاسم زاده نداف ظهر شنبه در نشست شرای اداری این شهرستان اظهارکرد: تمامی مسئولان ذی ربط اعم از جهاد کشاورزی، اداره آب، برق و گاز باید ایجاد این منطقه را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه اقتصاد از ارکان کار است، عنوان کرد: با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی استان اگر به خوبی برنامه ریزی کنیم بسیاری از مشکلات اشتغال استان رفع و اقتصاد استان رونق خواهد گرفت.

وی در ادامه با اشاره زلزله اخیر در استان گفت: در این رویداد کمک رسانی به زلزله زدگان به بهترین نحو انجام شد.

وی بر آوار برداری کامل مناطق تخریب شده در زلزله تاکید کرد و ادامه داد: آواربرداری ناقص موجب ایجاد مشکلات متعدد و غیرقابل جبران در آینده می شود.

وی بر اطلاع رسانی شفاف در خصوص اقدامات صورت گرفته در زلزله اخیر از سوی رسنانه ها نیز تاکید کرد و گفت: برخی از رسانه ها با پرداخت به حاشیه ها برخی اقدامات را نادیده گرفته و یا زیر سوال برده اند.

وی با اشاره به نزدیک شدن به انتخاب ریاست جمهوری و شوراهای شهر عنوان کرد: مردم شهرستان بیرجند در انتخابات های گذشته بسیار خوب عمل کرده اند و حضور گسترده داشته اند.

وی خواستار پرهیز مدیران از هر گونه تبلیغات و پرداختن به بحث های انتخاباتی شد و بیان کرد: مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی نباید نظرات شخصی خود را در جامعه و فضای کار بیان کنند.

قاسم زاده نداف ادامه داد: تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان باید در راستای تهیه و تامین امکانات مورد نیاز برای برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات تلاش کنند.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه دشمن تلاش دارد از فضای انتخاباتی سوء استفاده کند، اظهارداشت: ایجاد التهاب و چند دستگی در بین آحاد جامعه، کشاندن مسئولان و مدیران نظام به سمت موضع گیری های خاص و ایجاد شایعات و تهمت ها نسبت به مسئولان از اهداف دشمن در فضای انتخاباتی است.