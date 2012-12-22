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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۲۵

قاسم زاده نداف:

راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند نیازمند همکاری مدیران است

راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند نیازمند همکاری مدیران است

بیرجند – خبرگزاری مهر: فرماندار بیرجند بر راه اندازی هر چه سریعتر منطقه ویزه اقتصادی این شهرستان تاکید کرد و گفت: مسئولان امور مربوط به این منطقه را در اولویت کاری خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قاسم زاده نداف ظهر شنبه در نشست شرای اداری این شهرستان اظهارکرد: تمامی مسئولان ذی ربط اعم از جهاد کشاورزی، اداره آب، برق و گاز باید ایجاد این منطقه را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه اقتصاد از ارکان کار است، عنوان کرد: با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی استان اگر به خوبی برنامه ریزی کنیم بسیاری از مشکلات اشتغال استان رفع و اقتصاد استان رونق خواهد گرفت.

 وی در ادامه با اشاره زلزله اخیر در استان گفت: در این رویداد کمک رسانی به زلزله زدگان به بهترین نحو انجام شد.

 وی بر آوار برداری کامل مناطق تخریب شده در زلزله تاکید کرد و ادامه داد: آواربرداری ناقص موجب ایجاد مشکلات متعدد و غیرقابل جبران در آینده می شود.

وی بر اطلاع رسانی شفاف در خصوص اقدامات صورت گرفته در زلزله اخیر از سوی رسنانه ها نیز تاکید کرد و گفت: برخی از رسانه ها با پرداخت به حاشیه ها برخی اقدامات را نادیده گرفته و یا زیر سوال برده اند.

 وی با اشاره به نزدیک شدن به انتخاب ریاست جمهوری و شوراهای شهر عنوان کرد: مردم شهرستان بیرجند در انتخابات های گذشته بسیار خوب عمل کرده اند و حضور گسترده داشته اند.

 وی خواستار پرهیز مدیران از هر گونه تبلیغات  و پرداختن به بحث های انتخاباتی شد و بیان کرد: مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی نباید نظرات شخصی خود را در جامعه و فضای کار بیان کنند.

قاسم زاده نداف ادامه داد: تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان باید در راستای تهیه و تامین امکانات مورد نیاز برای برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات تلاش کنند.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه دشمن تلاش دارد از فضای انتخاباتی سوء استفاده کند، اظهارداشت: ایجاد التهاب و چند دستگی در بین آحاد جامعه، کشاندن مسئولان و مدیران نظام به سمت موضع گیری های خاص و ایجاد شایعات و تهمت ها نسبت به مسئولان از اهداف دشمن در فضای انتخاباتی است.

کد مطلب 1772763

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