مایلی کهن: در نیمه دوم قدرتمان تحلیل رفت/ قلعه نویی: روی تجربه بازی را بردیم

محمد مایلی کهن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قبل از هر چیز از مردl خونگرم دورود تشکر می کنم که علی رغم همه جوسازیها چقدر خالصانه و مخلصانه آمدند و بدون اینکه حادثه ای رخ بدهد تیم خود را تشویق کردند.

وی با انتقاد از اظهارات مسئولان تیم استقلال قبل از بازی گفت: متاسفانه برخی دوستان فقط بلدند قبل از بازی جریانسازی کند و همه چیز را زیر سوال ببرند.

سرمربی تیم گهر دورود با یادآوری اینکه نه از جانب تماشاگران و نه از سوی کادر فنی تیم گهر هیچگونه تحریکی قبل از بازی انجام نشد، بیان داشت: ما هم بلدیم تحریک کنیم و یا نسبت به سوت داوری واکنش نشان دهیم.

مایلی کهن با تبریک این پیروزی به تیم استقلال عنوان کرد: استقلال از امکانات فوق العاده ای در همه زمینه ها برخوردار است در حالیکه گهر امکانتش خیلی کم است.

وی ادامه داد: با این وجود تیم ما خیلی خوب بازی کرد به خصوص در نیمه اول ولی در نیمه دوم قدرتمان تحلیل رفت و بازی را واگذار کردیم.

قلعه نویی: روی تجربه بازی را بردیم

سرمربی تیم استقلال تهران نیز بعد از بازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من فکر می کنم مردم دورود یک کار بسیار بزرگ فرهنگی کردند که من در 32 سال عمر فوتبالی خود ندیده بودم.

امیر قلعه نویی با بیان اینکه برخورد تماشاگران دورودی نقطه عطفی بود برای فرهنگ سازی در فوتبال، افزود: شما دیدید تیم گهر از گردونه رقابتهای جام حذفی کنار رفت ولی با این وجود تا پایان بازی تیم خود را تشویق کردند و به تیم ما هم احترام کامل گذاشتند.

وی در مورد بازی نیز گفت: بازی خوبی بود ولی ما نیمه دوم بهتر شروع کردیم و فکر می کنم روی تجربه بازی را بردیم.