مرکز تخصصی درمان بیماریهای سرطانی در همدان تاسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم کارخانه ای با بیان اینکه در این خصوص رئیس جمهور به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تاسیس مرکزتخصصی درمان بیماریهای سرطانی درهمدان دستورکتبی داده است، گفت: هم اکنون با هماهنگی وهمکاری مسئولان استانی این موضوع پیگیری می شود.

نماینده مردم همدان وفامنین درمجلس شورای اسلامی گفت: وجود 2800بیمار سرطانی در استان همدان و گنجایش تنها 15 تخت درمانی در تنها بیمارستان بزرگ شهر، افزون بر مراجعه از استانهای همجوار یکی از مشکلات بخش درمان استان همدان است که با توجه به گستره آن اجرای این طرح درهمدان بسیارضروری است.

کارخانه ای گفت: تجهیزبیمارستانهای شهرهمدان به امکانات پیشرفته ومناسب باعث عدم مراجعه بیماران به تهران و کم شدن هزینه درمان آنهاخواهدشد.

وی گفت: این موضوع مهم باید در اولویت کاری مسئولان بخش بهداشت ودرمان استان قرارگیرد تاخدمات بیشتری دراین بخش برای شهروندان صورت گیرد.

وی افزود: البته مشکلات بیماران خاص وسرطانی باید به علت هزینه های زیاد آن وهمچنین فشاربیشتر به خانواده ها مورد توجه جدی قرارگیرد.

نماینده مردم همدان و فامنین درمجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از رئیس جمهور درخواست شده که با توجه به مهیا بودن مکان مناسب، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سریعترین زمان ممکن نسبت به تاسیس و تجهیز مرکزتخصصی درمان بیماریهای سرطانی در استان همدان با امکان خدمت دهی به استانهای مجاور اقدام کند.